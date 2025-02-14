«Охотно соглашается»: продюсер раскрыл гонорар Гарика Мартиросяна

Российский шоумен, актер и юморист Гарик Мартиросян, бывший участник КВН и один из основателей шоу Comedy Club, 14 февраля отмечает свой 51-первый день рождения. Получив известность в роли ведущего, он остается очень популярен как приглашенная звезда на частных мероприятиях и корпоративах. Об этом сайту «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

«Да, Гарик востребован на корпоративах и закрытых мероприятиях. Гонорар у него [начинается] от 2 — 2,5 млн рублей за выступление», — сообщил он.

Мартиросян, по словам продюсера, с большим удовольствием берется за работу, которую ему предлагают. Дворцов не стал уточнять особенности райдера артиста, но указал, что все ключевые для него требования можно найти именно там:

«Он, в принципе, охотно всегда соглашается. Здесь уже зависит, соответственно, от заказчика и от определенных, наверное, ценностей, моментов, которые также присутствуют в его райдере», — пояснил продюсер.

Ранее Мартиросян рассказал, что сменил имидж ради роли оператора Рудика.