Огурцы, алоэ, сметана: какие средства домашнего ухода помогают, а какие вредят

Лед от отеков

При утренней отечности легкий массаж кубиками льда может быть эффективным и улучшить состояние кожи. Но есть противопоказания: при любых изменениях сосудистой сетки, например, при куперозе или розацеа, стоит воздержаться от домашних криопроцедур, ведь лед в первую очередь действует именно на сосуды, вызывая их кратковременный спазм, подчеркивает специалист. Когда кожа восстанавливает нормальную температуру, сосуды расширяются, что может усугубить их и без того нестабильное состояние.

Огурцы от морщин

Применение маски из огурцов, по сути, оказывает тот же косметический эффект, что и гидрогелевые патчи: локально на коже создается эффект пленки, то есть кожа в этом месте не дышит и набухает за счет образования отека, что визуально дает эффект разглаживания морщинок. Как только кожа начинает снова дышать, буквально через 1-2 минуты, этот эффект проходит.

Скрабы для кожи головы из морской соли

Морская соль содержит много полезных минералов и йода, но представляет собой крупный кристалл с острыми краями, которыми можно повредить кожу головы. По словам Евгении Антимировой, в результате нередко к трихологам и дерматологам обращаются пациенты, у которых в зоне волосистой части головы образовались микроскопические гнойнички, царапины, травмы — происходит процесс воспаления, из-за которого впоследствии выпадают волосы.

Средства для роста волос из перца, горчицы

Использование масок с раздражающими или разогревающими компонентами в составе, такими как перец или горчица, усиливает кровоток и обеспечивают питание волосяных луковиц. Однако, такие маски могут представлять опасность при слишком высокой концентрации активных компонентов: если даже немного переборщить с перцем или горчицей, или наносить маску на длительное время, есть вероятность получить сильный ожог кожи головы.

Сметана от солнечных ожогов

Ни кислый PH, ни кисломолочные бактерии на самом деле не способствуют обезболиванию или заживлению кожи после солнца. Весь эффект обычно заключается в том, что кисломолочные продукты просто охлаждают кожу, так как хранятся в холодильнике.

Алоэ для заживления ранок

А вот нанесение алоэ при солнечных ожогах вполне оправдано. Гелевая форма этого растения сама по себе очень хорошо охлаждает кожу, даже если алоэ не из холодильника. Также в его составе содержатся противовоспалительные компоненты, которые помогают успокоить кожу и заживить ранку, образовавшуюся в результате солнечного ожога.

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