Как улучшить работу мозга: практические советы врача-эндокринолога Кирдянкиной

Для сохранения здоровья мозга и его долголетия необходимо добавлять в рацион продукты и витамины, богатые биологически активными молекулами, способствующими:

1. Сохранению здоровых сосудов

Здесь важны продукты богатые такими веществами, как кверцетин, аргинин, лейцин, тирозин, витамин С, спермидин, кальций, витамин Д, омега-3 и витаминами группы В. Эти элементы содержатся в рыбе и морепродуктах, ягодах, какао-бобах, помидорах, в мясе курицы и индейки, шпинате и руколе.

Также необходимо исключить алкоголь, жареные продукты и фастфуд. Красное мясо (и его полуфабрикаты), сливочное масло и маргарин, жирный сыр, выпечку и сладости можно употреблять не чаще 1 раза в неделю.

2. Снижению воспаления и оксидативного стресса (повреждение клеток и тканей, ускоренное старение)

Виноград, ягоды, киви, петрушка и цитрусовые снижают риски гипоксии и инсультов, способствуют росту новой капиллярной сети. Помимо этих функций цитрусовые и ягоды также, как и морепродукты, яйца и куркумин поддерживают образование здоровых полноценных митохондрий, которые справляются с выработкой энергии и контролируют оксидативный процесс (повреждение или гибель клеток тела в результате окисления).

Снижению накопления «мусора» (отработанных органелл, ненужных промежуточных продуктов метаболизма) способствуют соя, куркумин, зеленый чай, женьшень, имбирь, витамин Д, проростки злаковых и бобовых, брокколи, горькие огурцы. Витамин К способствует снижению отложений кальция и жёсткости артерий.

3. Повышению здорового разнообразного микробиома в кишечнике

Продукты, способствующие повышению концентрации внимания, снижающие «туман в голове», это зеленый чай (L-теанин), кофеин, женшень, родиола розовая, шалфей, какао-бобы, омега-3, морепродукты. Также Омега-3 в рационе снижает риск возникновения депрессий и деменции.

Среди продуктов, улучшающих качество сна: киви, грибы рейши, миндаль, коричневый рис, бананы, годжи, салат латук, цельное зерно, вишня. А вот сахар, кофе, зеленый чай (в послеобеденное время) и переедание только усугубляют проблемы со сном. Нейропротективное действие оказывают ресвератрол, спермидин, тыква, яблоко, клубника, куркумин, бобовые, омега-3, кверцетин, зеленый чай, греча, листовые и баклажан.

Сохранению памяти способствуют витамины В6, В9, В12, грецкие орехи, черника, куркумин, альфа-липоевая кислота, оливковое масло.

Рыба, овощи, фрукты, бобовые, цельное зерно также снижают риски возникновения депрессии, в то время как рафинированная, глубоко переработанная пища и сладости их повышают. Зелень, орехи, ягоды, рыба, курица, оливковое масло также благотворно влияют на работу мозга.

«Помните, что своим образом жизни и питанием мы можем как сохранить, так и повредить митохондрии. Поэтому крайне важно грамотно поддерживать их жизнедеятельность», - заключила Наталия Кирдянкина.

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