«Огромный спрос!»: как работает рынок подставных компаньонов на День святого Валентина

На популярных сайтах с объявлениями среди многочисленных предложений с цветами и плюшевыми медведями все чаще стали мелькать предложения от мужчин и женщин составить компанию на День всех влюбленных.

Никакого интима — обязательное правило, которое прописано во всех подобных анкетах. Хотя, есть те, кто похоже, ищет таким образом свою будущую вторую половинку. «Страсти» разбирались, как устроен рынок подставных возлюбленных на 14 февраля.

Мужчины с прайс-листами

Объявлений от мужчин на сайтах гораздо больше, чем от женщин. Причем выбирать есть из кого — тут тебе и 40+, и те, кто явно только недавно окончил университет. Перечень услуг стандартный: подарить букет цветов, сделать фото для соцсетей, сходить на ужин в ресторан, встретить с работы, покатать на машине.

Цены у всех разные. Так, засветиться в сторис стоит от 1,5 до 15 тысяч рублей. Подарить букет — от 2 до 3 тысяч рублей (плюс стоимость цветов). Большинство указывают в объявлении, что работают с почасовой оплатой. Так, мужчина по имени Роман признался, что за целый день, проведенный в компании девушки, возьмет 50 тысяч рублей.

«Услуга пользуется огромным спросом. Я сам такого не ожидал. В основном, хотят побесить бывшего, сделать совместные фотографии, сэлфи, чтобы букет подарил. Была одна дама — хотела получить 501 розу, потом полететь в Питер, там пойти в ресторан, отель и потом опять вернуться в Москву», — рассказал он в беседе с нами.

Есть и те, кто видимо пытается найти вторую половинку не только на День всех влюбленных, но и на всю жизнь. Так, 27-летний мужчина из Казани пишет в своем объявлении, что при взаимной симпатии обещает «бесплатный абонемент и принудительное сотрудничество».

Девушки работают по предоплате

Девушка по имени Ольга хвастается в своем профиле: она умеет находить общий язык с людьми и имеет психологическое образование. Романтический вечер в компании Ольги обойдется мужчине в 4 тысячи рублей в час. При этом, если заказ срочный и до него менее 24 часов, то девушка поднимет ценник еще на 30%. Еще одно важное условие — работа по предоплате в 40%.

Судя по тому, что время с 18:30 до 21:00 уже занято, услуги Ольги пользуются спросом у мужчин.

Еще одна девушка-психолог по имени Наталья в профиле имеет сразу два объявления: «Услуги начинающего психолога» и «Подруга на 14 февраля». Вторая услуга стоит 10 тысяч рублей за 2 часа, а вот консультация в качестве психолога обойдется желающим всего в 600 рублей за час.

Девушка по имени Мария не указывает стоимость своих услуг, но зато давит в анкете на эмоциональные переживания от одиночества мужчин.

«Ты живешь в ощущении одиночества, и максимум, что тебя ждет — это предложение выпить в прокуренном подъезде. Выход есть! Ты можешь стать тем самым сыном маминой подруги, который бесит всех своим присутствием. Я помогу тебе слить за вечер кучу бабок!» — пишет в объявлении она.

Ранее мы писали о том, что клинеры назвали топ-5 самых популярных уборок перед 14 февраля.