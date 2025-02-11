Клинеры назвали топ-5 самых популярных уборок перед 14 февраля

День святого Валентина — повод создать особенную атмосферу. Люди готовятся к романтическим вечерам, делают предложения и даже избавляются от вещей бывших. Агрегатор клининговых услуг SweepMe назвал сайту «Страсти» топ-5 самых популярных уборок, которые чаще всего заказывают перед 14 февраля.

Актуальна для спонтанных встреч экспресс-уборка перед свиданием. Мужчины и женщины заказывают ее, чтобы быстро привести квартиру в порядок. Если действовать самостоятельно, стоит сразу определить зоны, которые привлекают больше всего внимания. Прежде всего гости обращают внимание на кухонный стол, рабочие поверхности, ванную комнату и порядок в спальне. Быстро убрать всё лишнее помогут коробки или корзины, куда можно сложить предметы, мешающие создать ощущение чистоты. Разводы на стеклянных поверхностях исчезнут, если протереть их спиртовым раствором. Аромат в помещении можно обновить простым способом — прокипятить в кастрюле дольки лимона и корицу или зажечь свечу с ненавязчивым запахом.

Второе место в рейтинге занимает «уборка перед помолвкой». Представьте: идеальная чистота, сверкающие бокалы, атмосфера пятизвездочного отеля… Все для того, чтобы запечатлеть волшебный момент предложения руки и сердца в безупречной обстановке. Текстиль играет важную роль: свежие шторы, чистые скатерти и аккуратно заправленная кровать мгновенно делают комнату опрятнее. Освещение лучше сделать мягким и тёплым, свечи и приглушенный свет помогут создать уют. Если вечер включает ужин, важно уделить внимание сервировке стола: идеально чистые бокалы, аккуратно сложенные салфетки и красивая посуда зададут правильное настроение.

На третьем месте расположилась «символичная уборка». 14 февраля — шанс начать новую жизнь, избавившись от призраков прошлого. Вместе с пылью клиенты выметают из дома вещи бывших возлюбленных: прощай, плюшевый мишка и забытые свитера! Кажется, кто-то решил встретить День всех влюбленных с чистого листа… буквально.

Следом идет «алиби-уборка». Она нужна тем, кто хочет, чтобы в доме не осталось ни намека на прошлые отношения. В отличие от обычной уборки, здесь важно не просто навести порядок, а тщательно стереть любые следы присутствия других людей. Пространство должно выглядеть так, будто оно никогда не делилось с кем-то ещё — ни в мелочах, ни в деталях, ни в атмосфере. Если проводить «алиби-уборку» самостоятельно, лучше начать с самого очевидного: ванной комнаты, прихожей и спальни. Следующий шаг — освежение пространства, чтобы полностью изменить атмосферу. Чистые полотенца, новый текстиль, проветренная комната и отсутствие посторонних запахов помогут создать ощущение, будто это пространство всегда было именно таким.

И наконец, пятое место — «атмосфера люксового отеля». Химчистка матрасов и глажка постельного белья для создания романтического настроения? Что ж, почему бы и нет! Кто сказал, что роскошь несовместима с праздником всех влюбленных? Уделите внимание деталям, которые создают ощущение комфорта и роскоши. Начните с постельного белья. Стирка простыней при температуре от 60 градусов и последующая глажка с паром — ваш первый шаг к идеальной гладкости и мягкости, словно вы спите на облаке. Не забывайте про матрас — простая пищевая сода поможет вернуть ему свежесть.