Нейропсихолог Кушалиева призывает россиян обращать внимание на сигналы своего тела

Большинство из нас знакомо с таким понятием как интуиция – это такой способ получения информации об окружающем нас мире, не задействуя логику, знания и органы чувств. При этом специалисты говорят и о телесной интуиции: когда тело само подсказывает нам ответы на какие-то вопросы или жизненные ситуации. Что это такое и почему к телу тоже нужно прислушиваться, рассказала сайту-изданию «Страсти» нейропсихолог Бибигуль Кушалиева.

Пример

Представьте (или вспомните): вы находитесь какое-то время в отношениях, в которых возможно не все гладко, но вы предпочитаете на эти «неровности» закрывать глаза. Сначала вы чувствуете усталость после общения с партнером, упадок сил. Допустим человек любит пожаловаться на проблемные моменты жизни, покритиковать свое окружение, а вы всегда открыты к общению с ним и готовы поддержать. Поэтому не обращаете внимание на какие-то сигналы, которые посылает вам ваше тело. От критики посторонних он незаметно переходит на оценочные замечания в вашу сторону. Несмотря на это, отношения продолжаются, и вот вы обнаруживаете, что у вас возникает аллергия или дерматит: с одной стороны, как могут быть связаны кожные проявления с тем, насколько вас устраивают ваши отношения? С другой – именно так тело пытается «достучаться» до вас и сказать, что в вашей личной жизни не все гладко : уровень тревожности явно повышен из-за того, что рядом находится токсичный человек, который любит критиковать окружающих и таким образом повышать свою самооценку.

Тело не врет

Дело в том, что тело не связано с разумом, поэтому оно реагирует на любой дискомфорт гораздо быстрее и острее, чем наш разум. Еще до того, как мы поняли, что на улице холодно, мы ощущаем, как замерзают наши руки, и надеваем перчатки. Просто необходимо научиться считывать эти сигналы правильно – «подружиться» с собственным телом.

«Что для этого нужно? Осознать себя, начать прислушиваться к своим ощущениям, при этом одновременно отключить голос разума и логический подход, который может уводить в сторону», - подчеркивает нейропсихолог.

Лучший способ «подружиться» с собственным телом – это, конечно же, любые восточные методики, начиная с йоги, заканчивая дыхательными практиками и медитацией, считает Бибигуль Кушалиева.

Можно поработать над этим вопросом самостоятельно. Например, отправиться в небольшое путешествие в одиночестве и полностью сконцентрироваться на себе: что нравится и приятно вашим органам чувств, проследить, как реагирует тело.

Нейропсихолог советует эксперимента ради сместить акценты: например, вы любите обойти все музеи города за два дня, увидеть все, почувствовать удовлетворение, но очень устать от активности. А что говорит ваше тело? Возможно, ему совсем не хочется ходить без устали. Возможно, оно жаждет посидеть в кафе, полюбоваться городскими пейзажами за чашкой кофе. Кто знает, вдруг такой способ отдыха приносит вашему телу (и вам) больше удовольствия и расслабления, чем забег по культурным местам.

«Учитесь потихоньку прислушиваться к себе, своим ощущениям и делать то, что вы действительно хотите», - заключила специалист.

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