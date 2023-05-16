Офтальмолог Кожухов: глазные заболевания, которые могут привести к необратимым последствиям

Визуальное восприятие дает людям целых 80% информации об окружающем мире. Однако орган зрения является очень уязвимым и может легко нарушиться в результате самых различных обстоятельств: врожденных или приобретенных патологий, механических травм. Некоторые глазные заболевания могут привести к необратимым последствиям, когда шансы лишиться зрения довольно высоки. Какие именно – узнали у хирурга-офтальмолога высшей категории, профессора Арсения Кожухова.

Что такое потеря зрения?

По словам специалиста, под потерей зрения понимаются различные нарушения зрительной функции, в результате которых зрение человека ухудшается вплоть до наступления необратимых последствий. В последнем случае происходит настолько серьезное поражение, что вылечить его становится невозможным. Под самыми тяжелыми нарушениями понимают такие ситуации, когда люди различают только общие очертания предметов, их форму или основной цвет.

Основные причины

В офтальмологии выделяют четыре основных патологии, приводящие к необратимым последствиям. Данные заболевания могут стойко и необратимо нарушить зрительные функции.

Причины:

• диабетическая ретинопатия или осложнение при сахарном диабете;

• ВМД или возрастная макулярная дегенерация;

• глаукома;

• травмы.

Именно вышеуказанные причины представляют наибольшую опасность для органа зрения.

Рассмотрим каждый из приведенных факторов:

Зачастую такое опасное заболевание, как сахарный диабет , сопровождается ухудшением здоровья на самых различных уровнях. К сожалению, оно нередко влияет на зрительные функции.

«Под диабетической ретинопатией понимается заболевание глаза, возникающее в результате осложнения основной болезни, сахарного диабета. Из-за повышения сахара в организме сосуды сетчатки ломаются, что приводит к кровоизлияниям и к заметному ухудшению зрения либо к полной потере зрения», - поясняет Кожухов.

Чтобы контролировать состояние своего здоровья, людям, страдающим сахарным диабетом необходимо своевременно обращаться к врачам эндокринологу и офтальмологу и строго соблюдать их рекомендации при обнаружении любых негативных симптомов.

Под ВМД или возрастной макулярной дегенерацией понимается патология, при которой происхордит серьезная потеря центрального зрения до необратимых последствий. Это заболевание связано с возрастным фактором, когда основной удар приходится на центральную зону сетчатки, обеспечивающую человеку высокое зрение и помогающую сфокусироваться на определенном предмете. Выделяют два типа дегенерации макулы: сухую и влажную.

«Более распространенной формой заболевания является сухая, при которой ткань макулы истончается. При влажной форме под макулой начинает образовываться жидкость. В обоих случаях центральное зрение человека заметно ухудшается и при отсутствии своевременного обращения за профессиональной помощью полностью теряется и не подлежит восстановлению», - уточняет хирург- офтальмолог.