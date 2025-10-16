«Одной рекламы мало»: депутат Останина об инициативе информировать мужчин о репродуктивном здоровье в метро

В метро Санкт-Петербурга запустят социальную рекламу для мужчин. На эскалаторах подземки начнут призывать сильный пол беречь свое репродуктивное здоровье.

Как прокомментировал инициативу директор Городского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрей Бережной, мужчины реже женщин обращаются к специалистам за помощью, что показывает их низкую информированность и осведомленность о здоровье в целом.

Депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с сайтом «Страсти» отметила, что подобная реклама действительно нужна. Однако парламентарий усомнилась в ее эффективности.