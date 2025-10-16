«Одной рекламы мало»: депутат Останина об инициативе информировать мужчин о репродуктивном здоровье в метро
В метро Санкт-Петербурга запустят социальную рекламу для мужчин. На эскалаторах подземки начнут призывать сильный пол беречь свое репродуктивное здоровье.
Как прокомментировал инициативу директор Городского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрей Бережной, мужчины реже женщин обращаются к специалистам за помощью, что показывает их низкую информированность и осведомленность о здоровье в целом.
Депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с сайтом «Страсти» отметила, что подобная реклама действительно нужна. Однако парламентарий усомнилась в ее эффективности.
«Одной рекламы мало. У нас практически нет специализированных учреждений, где бы занимались репродуктивным здоровьем мужчин. Есть только урологи в обычных поликлиниках. И это абсолютно неправильно. Поэтому просто баннеры в метро, скорее всего, будут вызывать только больше раздражения. Вот если бы Санкт-Петербург показал пример с рекламой, в которой указываются конкретные адреса центров, куда можно обратиться, тогда бы эффекта было больше. А так инициатива мне кажется малодейственной», — объяснила Нина Александровна.
Глава комитета считает, что решить проблему помогло бы создание мужских консультаций в стране. По ее мнению, их должно быть такое же количество, как и женских.
«Мужчины тоже имеют право на центры здоровья. Сколько существует у нас женских консультаций, ровно столько же должно быть и мужских. Безусловно, специалисты у нас есть, но их деятельность, как правило, осуществляется в рамках частной практики и для многих стоит недешево. Поэтому проблема здесь также и в самих мужчинах. Точнее, в отсутствии у них культуры полового воспитания. О своем здоровье не заботятся, а когда появляется потребность, приходится тратить деньги», — добавила Останина.
И здесь уже речь идет о необходимости введения в школах дополнительных занятий, в рамках которых, начиная с пятого класса, учеников готовили бы к семейной жизни, добавляет депутат, в частности, объясняли юношам, как и зачем следить за своим здоровьем.
«Понятно, что исследование репродуктивного здоровья у несовершеннолетних должно проходить только с согласия родителей, но это нужно делать. Чтобы взрослые, понимая, что их дети в будущем тоже станут родителями, могли в том числе позаботиться и о здоровье их мальчиков. Поэтому надо обязательно воспитывать не только уже взрослых мужчин», — заключила парламентарий.
