«Найти свою Пугачеву и жить за ее счет»: Останина о словах священника, обвинившего женщин в преступлениях мужчин

«Поскольку у нас светское государство, мы не вправе вмешиваться в деятельность церкви. Но точно могу сказать, что такие выражения священника отпугнут значительную часть его паствы, которая не имеет никого отношения к подобным обвинениям. Более того, если кто-то из прихожанок протоиерея сочтет его слова оскорбительными и подаст на него в суд, я только поддержу эту инициативу», — поделилась глава комитета.