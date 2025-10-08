«Найти свою Пугачеву и жить за ее счет»: Останина о словах священника, обвинившего женщин в преступлениях мужчин
Депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала слова протоиерея Михаила Швалагина о том, что мужчины совершают преступления преимущественно из-за чрезмерных материальных запросов женщин.
В разговоре с сайтом «Страсти» парламентарий отметила, что заявление священника не отражает здравой позиции Российской православной церкви (РПЦ), которая не делит мужчин и женщин, отдавая предпочтения только первым или вторым.
«Поскольку у нас светское государство, мы не вправе вмешиваться в деятельность церкви. Но точно могу сказать, что такие выражения священника отпугнут значительную часть его паствы, которая не имеет никого отношения к подобным обвинениям. Более того, если кто-то из прихожанок протоиерея сочтет его слова оскорбительными и подаст на него в суд, я только поддержу эту инициативу», — поделилась глава комитета.
Нина Александровна напомнила, что любое преступление не имеет «гендерных причин». Поэтому женщины тоже иногда нарушают закон, в том числе и ради удовлетворения потребностей мужчин.
«Была история, когда одна работница банка украла солидную сумму, чтобы вместе со своим любовником уехать отдыхать. Ради мужчины она пошла на такой поступок. Поэтому обвинять во всех смертных грехах только женщин со стороны священнослужителей — это, конечно, как минимум, необъективно. Осталось только сказать, что и войны тоже начинались из-за женщин», — сыронизировала депутат.
Тем не менее, добавляет Останина, сегодняшнее потребительское отношение мужчин и женщин друг к другу полностью отрицать нельзя. Но исключительно меркантильный подход к жизни, по ее мнению, говорит лишь о «бессодержательности» самого человека.
«К сожалению, все это имеет место в нашей жизни. И мне искренне жаль таких людей. Но, повторюсь, не надо приписывать такое отношение только нашим женщинам. Мы видим сейчас, как многие молодые парни желают найти свою условную Аллу Пугачеву для того, чтобы притащиться к ней в кровать и всю оставшуюся жизнь существовать за ее счет», — заключила парламентарий.
