Одна полоска: какие женские заболевания могут привести к бесплодию
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Причин женского бесплодия довольно много, и одни из них – заболевания, которые отражаются на репродуктивной функции. Наталья Иртуганова, врач акушер-гинеколог, репродуктолог рассказала нам о болезнях, которые могут привести к бесплодию.
«Начнём с самых распространенных женских болезней, которые могут стать причиной бесплодия. Чаще всего это эндокринные заболевания – недостаток или превышение выработки некоторых гормонов, в результате чего нарушается работа яичников, гипоталамуса, гипофиза, надпочечников или щитовидной железы. Всё зависит от того, какие именно гормоны вырабатываются "неправильно”», - поясняет специалист.
Второй частой причиной бесплодия становится патология маточных труб и их непроходимость, которая возникает из-за перенесенных инфекций или операций, отмечает доктор. В результате в маточных трубах уменьшаются просветы или ухудшается моторика. Это нарушает движение сперматозоидов в сторону яйцеклетки или эмбриона к матке, если оплодотворение уже произошло.
Третья группа причин – патологии матки и яичников. Закрепиться плодному яйцу мешают внутриматочные синехии, эндометриоз, миома матки, гиперплазия, воспаление эндометрия (слизистой оболочки матки). А к нарушению созревания яйцеклеток приводят преждевременное истощение яичников и заболевания яичников. Это может быть поликистоз, опухоли, кисты, синдром резистентных яичников, травмы, операции.
«Ещё одна группа причин бесплодия – это инфекции, которые передаются половым путём. Особенно это относится к таким заболеваниям, как хламидиоз, гонорея, трихомониаз», - дополняет Наталья Иртуганова.
Половые инфекции могут вызвать непроходимость маточных труб. Из-за отечности и воспаления труб в них появляется жидкость, однако это поддается лечению, если оно начато своевременно. При хронической инфекция, трубы начинают сращиваться и деформироваться, образуются спайки. Также инфекции, передающиеся половым путем, могут стать причиной воспаления матки и шейки матки.
Для предотвращения бесплодия, связанного с половыми инфекциями, необходимо как можно быстрее выявить и устранить возбудителей. Обычно для диагностики используют метод ПЦР, после лечения фертильность, как правило, восстанавливается. Но иногда сохраняются последствия перенесенной инфекции, которые приходится устранять хирургическим путём (например, спайки), поэтому от таких болезней лучше лечиться как можно скорее, не дожидаясь осложнений.
Наталья Иртуганова
Врач акушер-гинеколог, репродуктолог клинико-диагностической лаборатории «Диалаб»