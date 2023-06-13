Одна полоска: какие женские заболевания могут привести к бесплодию

Причин женского бесплодия довольно много, и одни из них – заболевания, которые отражаются на репродуктивной функции. Наталья Иртуганова, врач акушер-гинеколог, репродуктолог рассказала нам о болезнях, которые могут привести к бесплодию.

«Начнём с самых распространенных женских болезней, которые могут стать причиной бесплодия. Чаще всего это эндокринные заболевания – недостаток или превышение выработки некоторых гормонов, в результате чего нарушается работа яичников, гипоталамуса, гипофиза, надпочечников или щитовидной железы. Всё зависит от того, какие именно гормоны вырабатываются "неправильно”», - поясняет специалист.

Второй частой причиной бесплодия становится патология маточных труб и их непроходимость, которая возникает из-за перенесенных инфекций или операций, отмечает доктор. В результате в маточных трубах уменьшаются просветы или ухудшается моторика. Это нарушает движение сперматозоидов в сторону яйцеклетки или эмбриона к матке, если оплодотворение уже произошло.

Третья группа причин – патологии матки и яичников. Закрепиться плодному яйцу мешают внутриматочные синехии, эндометриоз, миома матки, гиперплазия, воспаление эндометрия (слизистой оболочки матки). А к нарушению созревания яйцеклеток приводят преждевременное истощение яичников и заболевания яичников. Это может быть поликистоз, опухоли, кисты, синдром резистентных яичников, травмы, операции.

«Ещё одна группа причин бесплодия – это инфекции, которые передаются половым путём. Особенно это относится к таким заболеваниям, как хламидиоз, гонорея, трихомониаз», - дополняет Наталья Иртуганова.

Половые инфекции могут вызвать непроходимость маточных труб. Из-за отечности и воспаления труб в них появляется жидкость, однако это поддается лечению, если оно начато своевременно. При хронической инфекция, трубы начинают сращиваться и деформироваться, образуются спайки. Также инфекции, передающиеся половым путем, могут стать причиной воспаления матки и шейки матки.