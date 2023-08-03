Один хорошо, а два лучше: стоит ли обучать ребенка нескольким языкам с рождения

Современное общество становится все более глобализированным, и знание нескольких языков становится важным навыком для успешной адаптации в мире. Множество родителей задумывается о том, как обучить своих детей двум или более языкам с самого рождения. О том, как грамотно это сделать, порталу «Страсти» рассказал Игорь Пугачёв, генеральный директор группы компаний по комплексному развитию и отдыху детей Sportzania.

Преимущества изучения двух языков с рождения

1. Развитие познавательной сферы

Изучение двух языков требует от мозга ребенка постоянного переключения между ними. Это развивает память и мышление, делая ребенка более гибким и способным справляться с различными задачами. Дети, изучающие два языка, легче усваивают новые понятия и концепции, что открывает перед ними широкие горизонты для обучения другим языкам в будущем.

2. Эмоциональное и социальное развитие

Дети, владеющие двумя языками, могут свободно общаться с людьми из разных культур и стран. Это помогает им развивать культурную гибкость, толерантность и открытость к новым идеям. Кроме того, изучение двух языков позволяет детям поддерживать связь с родственниками и/или друзьями из разных стран, что способствует укреплению семейных и социальных связей.

3. Улучшение когнитивных навыков

Исследования показывают, что дети, изучающие два языка с раннего возраста, имеют лучшую способность к анализу, критическому мышлению и решению проблем. Они также проявляют более высокий уровень креативности и умения видеть вещи с разных точек зрения. Эти навыки пригодятся им не только в учебе, но и в будущей профессиональной жизни.

Рекомендации для родителей

1. Назначьте языковые роли

Одна из наиболее популярных стратегий воспитания двуязычных детей — это стратегия «один родитель - один язык». В рамках этой стратегии каждый родитель говорит с ребенком только на своем родном языке. Например, мама говорит на русском, а папа говорит на английском. Это помогает ребенку четко ассоциировать каждого родителя с определенным языком и усваивать его более эффективно.

2. Создайте языковую среду

Важно создать языковую среду, в которой ребенок будет иметь возможность практиковать оба языка. Это может быть чтение книг на разных языках, просмотр мультфильмов и фильмов на разных языках, посещение языковых кружков и т.д. Чем больше ребенок будет окружен языком, тем легче ему будет его усваивать.

3. Играйте и общайтесь на разных языках

Игры и развлечения – отличный способ практиковать язык. Вы можете играть с ребенком в игры, где нужно использовать оба языка, или проводить разговоры на разных языках в повседневной жизни. Это поможет ребенку ассоциировать языки с позитивными эмоциями и будет мотивировать его продолжать изучать их.