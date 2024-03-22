Один из супругов может взять на себя долги, а потом подать на банкротство: почему блогеры Чекалины разводятся
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В Сети продолжают обсуждать развод блогеров Валерии Чекалиной и ее супруга Артема Чекалина. На расторжение брака подала Лерчек. В чем кроется причина такого решения, пока неизвестно. Но параллельно с этим Чекалины продолжают вести себя как пара. Например, дарят друг другу дорогие подарки и проводят время вместе. Может показаться, что блогеры используют бракоразводный процесс не для начала новой жизни, а для решения проблем из той, где их преследовали за уклонение от уплаты налогов. Сайт «Страсти» решил выяснить, какую цель на самом деле могут преследовать Чекалины, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.
При разводе Лечерку и Артему придется делить многомиллионное имущество. Но кто из супругов получит большую долю? По словам адвоката, им будет тот из Чекалиных, с кем останутся двое несовершеннолетних детей. В таком случае можно рассчитывать на преимущество при распределении частей. Однако такой ход развития событий возможен лишь в нескольких случаях.
Во-первых, если ребенок является инвалидом, и в связи с чем нуждается в отдельном помещении. Во-вторых, если родитель, с которым останутся несовершеннолетние дети, имеет небольшой доход. Помимо этого, при принятии решения суд также может учитывать личности супругов.
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
А что касается смысла всей процедуры, то известно, что против блогеров было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. Не так давно его прекратили в связи с выплатой всей суммы долга. Однако, как пишут в Сети, проверки в отношении Чекалиных могут продолжиться, но уже по новым эпизодам, о которых пока никто не знает. В этом случае супругам вновь грозит опасность, а чтобы избежать ее, они придумали хитрый план.
Разделив имущество, один из супругов может взять на себя все долги, а потом подать на банкротство. Также это можно сделать в судебном порядке, заключив мировое соглашение. Возможно, у Чекалиных именно такой план.
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
Ранее Артем Чекалин назвал ажиотаж вокруг его развода с Лерчек «плясками на костях». Он впервые прокомментировал появившуюся новость.