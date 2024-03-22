Один из супругов может взять на себя долги, а потом подать на банкротство: почему блогеры Чекалины разводятся

В Сети продолжают обсуждать развод блогеров Валерии Чекалиной и ее супруга Артема Чекалина. На расторжение брака подала Лерчек. В чем кроется причина такого решения, пока неизвестно. Но параллельно с этим Чекалины продолжают вести себя как пара. Например, дарят друг другу дорогие подарки и проводят время вместе. Может показаться, что блогеры используют бракоразводный процесс не для начала новой жизни, а для решения проблем из той, где их преследовали за уклонение от уплаты налогов. Сайт «Страсти» решил выяснить, какую цель на самом деле могут преследовать Чекалины, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.

При разводе Лечерку и Артему придется делить многомиллионное имущество. Но кто из супругов получит большую долю? По словам адвоката, им будет тот из Чекалиных, с кем останутся двое несовершеннолетних детей. В таком случае можно рассчитывать на преимущество при распределении частей. Однако такой ход развития событий возможен лишь в нескольких случаях.