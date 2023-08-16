Одежда, которая полнит: дизайнер Керимова назвала 6 портящих фигуру ошибок

При составлении своего образа важно рассматривать каждую вещь не только с позиции привлекательного внешнего вида, но и того, как она смотрится на вас. Дизайнер Аника Керимова рассказала порталу «Страсти» об ошибках при выборе одежды, которые могут визуально испортить любую, даже самую безупречную фигуру, придав объем в ненужных местах, укоротив ноги или заметно исказив пропорции тела.

Удлиненный жакет

Подобные модели пиджаков при переборе с длиной могут сделать вашу приземистой и массивной, при этом заметно укоротив ноги. Чтобы избежать такой проблемы, необходимо выбирать жакеты, оканчивающиеся не ниже середины бедра, сочетая их с прямыми брюками на высокой посадке и обязательно высокими каблуками.

Джинсы клеш в дуэте с футболкой навыпуск

Сами по себе джинсы клеш являются той самой «палочкой-выручалочкой», которая всегда визуально удлинит ноги и подчеркнет красивую округлость бедер, но только не в сочетании с футболкой навыпуск. Важно выбирать «верх», который можно заправить внутрь. Если вы наденете футболку поверх джинсов клеш даже на высокой посадке, то сразу же визуально опустите себе талию и укоротите ноги.

Много оверсайза

Оверсайза должно быть в меру: либо в верхней, либо в нижней части. Мешковатая вещь обязательно должна быть уравновешена приталенной, поэтому, надевая на себя стильный свитер оверсайз, создавайте баланс с помощью прямых брюк на высокой посадке. Если же вы надеваете мешковатые джинсы, тогда подберите к ним облегающую футболку, водолазку либо рубашку, которую можно заправить внутрь.

Вещи с баской

Популярная оборка на юбках и платьях, которая выглядит очень романтично и женственно, способна сделать нижнюю часть тела слишком объемной, обрисовать животик и добавить лишние сантиметры в области бедер. К тому же, при наличии лишних килограммов оборки сделают вашу фигуру грузной и полной в целом, поэтому иногда от некоторых трендов лучше просто отказаться.

Выбор кейпа

Не менее спорной и опасной вещью в гардеробе может стать накидка с прорезями для рукавов или кейп. Такие модели можно заметить на королевских особах. Действительно, кейп создает элегантный и солидный образ, но нужно учитывать, что визуально он всегда полнит и делает свою обладательницу ниже на несколько сантиметров, поэтому носить его стоит только при наличии довольно высокого роста или хотя бы каблуков.

Скинни с низкой посадкой

Актуальная в «нулевых» модель с низкой посадкой может испортить даже самую безупречную фигуру, сделав торс массивным, а ноги − короткими.