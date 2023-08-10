Дизайнер Антонова: что о человеке может рассказать его одежда?

Одежда, как отражение нашей индивидуальности, имеет свойство рассказывать о нас истории. Стиль, цвета, фасоны – все эти элементы могут сообщить окружающим о наших предпочтениях, характере, настроении и даже ценностях. Дизайнер Валерия Антонова рассказала порталу «Страсти», какую информацию мы можем получить о человеке, обращая внимание на его гардероб.

По словам специалиста, цвет наряда имеет мощное значение и может проявить далеко запрятанные чувства человека, о которых он сам не подозревает.

Красный цвет не зря связан в культуре с энергией, страстью, эмоциональностью и стремительностью. Люди, предпочитающие красные оттенки, обладают целеустремленностью, смелостью и любят принимать вызовы. Они полны жизненных сил и любят привлекать к себе взгляды, выделяться из толпы.

Серые тона указывают на концентрацию человека на себе и своем внутреннем мире. Такие люди не стремятся привлекать к себе внимание и предпочитают избегать излишнего напряжения или дискомфорта – это цвет интровертов.

Яркие оттенки, такой как ярко-желтый или фуксия, свидетельствует о стремлении притягивать взгляды. Это часто характерно для подростков и молодежи, которые стремятся вызвать интерес и быть замеченными.

Те, кто предпочитают синий цвет, обычно обладают сдержанным характером, ценят себя и не любят суеты. Зеленый цвет сообщает о стрессоустойчивости, такой человек стремится поддерживать внутреннюю гармонию. Если человек носит белую одежду, это может говорить о его стремлении к новой жизни и нейтральности.