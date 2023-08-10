Дизайнер Антонова: что о человеке может рассказать его одежда?
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Одежда, как отражение нашей индивидуальности, имеет свойство рассказывать о нас истории. Стиль, цвета, фасоны – все эти элементы могут сообщить окружающим о наших предпочтениях, характере, настроении и даже ценностях. Дизайнер Валерия Антонова рассказала порталу «Страсти», какую информацию мы можем получить о человеке, обращая внимание на его гардероб.
По словам специалиста, цвет наряда имеет мощное значение и может проявить далеко запрятанные чувства человека, о которых он сам не подозревает.
Красный цвет не зря связан в культуре с энергией, страстью, эмоциональностью и стремительностью. Люди, предпочитающие красные оттенки, обладают целеустремленностью, смелостью и любят принимать вызовы. Они полны жизненных сил и любят привлекать к себе взгляды, выделяться из толпы.
Серые тона указывают на концентрацию человека на себе и своем внутреннем мире. Такие люди не стремятся привлекать к себе внимание и предпочитают избегать излишнего напряжения или дискомфорта – это цвет интровертов.
Яркие оттенки, такой как ярко-желтый или фуксия, свидетельствует о стремлении притягивать взгляды. Это часто характерно для подростков и молодежи, которые стремятся вызвать интерес и быть замеченными.
Те, кто предпочитают синий цвет, обычно обладают сдержанным характером, ценят себя и не любят суеты. Зеленый цвет сообщает о стрессоустойчивости, такой человек стремится поддерживать внутреннюю гармонию. Если человек носит белую одежду, это может говорить о его стремлении к новой жизни и нейтральности.
Одежда также может отражать текущее состояние, настроение и жизненный период человека. Выбор черного цвета может указывать на закрытость и желание держаться на расстоянии, но также может быть выбором сильных и харизматичных личностей. Коричневые и бежевые оттенки говорят о уравновешенности и спокойствии, а розово-фиолетовые оттенки могут указывать на романтическое настроение.
Валерия Антонова (Утушкина)
Дизайнер
Перфекционисты обычно одеваются в хорошо сидящую или даже сшитую по меркам одежду, поддерживают безупречный внешний вид. Они стремятся к идеалу во всех аспектах жизни, начиная с одежды и заканчивая своими жизненными принципами. Беспорядок или невнимание к деталям для них неприемлемы. Стабильная приверженность одному стилю одежды может указывать на то, что человек избегает перемен и разнообразия и в других сферах жизни. Предпочтение определенному стилю говорит о жестких ценностях и приоритетах.
Люди, предпочитающие casual стиль, ценят комфорт и не отказываются от удобства ради моды и красоты. Украшения для таких людей не играют важную роль, они носят их только тогда, когда этого требует случай. В душе они могут быть бунтарями, но не всегда проявляют это перед окружающими.
Если в гардеробе преобладают спортивные штаны, футболки и кофты, это указывает на то, что перед вами энергичный и активный человек. Люди, предпочитающие спортивную одежду, обычно обладают «дерзким» характером, они целеустремленные и смелые, всегда стремятся быть первыми во всем и везде, заключила дизайнер.
Ранее мы рассказывали о том, как выглядеть моложе с помощью одежды.