Одежда из коллекций разных лет и знаменитый Театр Моды: как прошел вечер памяти Вячеслава и Егора Зайцевых
Генеральный директор АО «Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева» Екатерина Ромашкина
© Алексей Михайлович Бондарев
В музее-заповеднике «Царицыно» состоялся вечер, посвященный памяти художников-модельеров Вячеслава и Егора Зайцевых. На мероприятии присутствовали семья, коллектив Дома Моды и почитатели таланта мэтров – они вспомнили самые яркие моменты их жизни и творчества.
Событие под названием «Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева: Отцы и дети» прошло 19 мая. Директор «Галереи «Слава Зайцев» Юлия Попова осветила тему биографии модельеров. Студентка Колледжа РГУ им. А. Н. Косыгина Анастасия Зайцева поделилась воспоминаниями о папе – Егоре Зайцеве. В этот вечер также вспоминали знаменитый Театр Моды, рассказывали о дальнейших планах по сохранению наследия семьи кутюрье.
Генеральный директор АО «Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева» Екатерина Ромашкина сообщила сайту «Страсти», что данное мероприятие – одно из ряда подобных событий, которые предстоит реализовать. Музей «Царицыно» был выбран неслучайно: некоторое время назад там прошла выставка Вячеслава Зайцева.
«Данное мероприятие запланировано как одно из целого ряда подобных событий, в которых мы постараемся отразить все вехи творчества Вячеслава Михайловича и Егора, рассказать больше об их жизни тем, кто мало о ней осведомлен, а для старых поклонников это будет ярким сигналом о том, что любимое ими наследие мэтров живо и будет развиваться дальше.
Идея обратиться в Царицыно возникла в связи с нашим давним сотрудничеством с данным музеем. Несколько лет назад там с большим успехом прошла выставка Вячеслава Михайловича, и мы решили обратиться с идеей проведения вечера памяти к директору музейного комплекса, которая с радостью поддержала эту инициативу и дала возможность в достаточно сжатые сроки подготовить и провести мероприятие», - поделилась Екатерина.
Вечер украсило дефиле моделей одежды из коллекций разных лет, созданных под брендами Slava Zaitsev и YEZ by Yegor Zaitsev, представленных в стиле легендарных показов Театра Моды Вячеслава Зайцева. Выходы моделей комментировала главный художник Дома Моды Галина Крючкова.
«Это был микс образов из абсолютно разных коллекций и периодов творчества, чтобы максимально ярко и полно отобразить их многогранный творческий путь», - рассказала Ромашкина.
На мероприятии вспоминали Театр Моды Зайцева. Он продолжает существовать по сегодняшний день. Генеральный директор Агентства Моделей Z’S Models Екатерина Пантелеева рассказала «Страстям», что театр работает более 30 лет и занимается подготовкой моделей к показам.
«Театр Моды Вячеслава Зайцева - это уникальный творческий коллектив, сложившийся в середине восьмидесятых годов и продолжающий свое существование по сей день. Такое название получила группа девушек и юношей, лично отобранных и обученных Вячеславом Зайцевым и постоянно принимающих участие в его театрализованных показах. На базе Театра позднее возникли Агентство моделей и Школа-Студия Театра Моды Вячеслава Зайцева, которые более тридцати лет успешно продолжают свою работу, подготавливая будущих моделей к участию в показах на самом высоком уровне и бережно сохраняя традиции Дома Моды», - сообщила Пантелеева.