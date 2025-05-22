Одежда из коллекций разных лет и знаменитый Театр Моды: как прошел вечер памяти Вячеслава и Егора Зайцевых

В музее-заповеднике «Царицыно» состоялся вечер, посвященный памяти художников-модельеров Вячеслава и Егора Зайцевых. На мероприятии присутствовали семья, коллектив Дома Моды и почитатели таланта мэтров – они вспомнили самые яркие моменты их жизни и творчества.

Событие под названием «Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева: Отцы и дети» прошло 19 мая. Директор «Галереи «Слава Зайцев» Юлия Попова осветила тему биографии модельеров. Студентка Колледжа РГУ им. А. Н. Косыгина Анастасия Зайцева поделилась воспоминаниями о папе – Егоре Зайцеве. В этот вечер также вспоминали знаменитый Театр Моды, рассказывали о дальнейших планах по сохранению наследия семьи кутюрье.

Генеральный директор АО «Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева» Екатерина Ромашкина сообщила сайту «Страсти», что данное мероприятие – одно из ряда подобных событий, которые предстоит реализовать. Музей «Царицыно» был выбран неслучайно: некоторое время назад там прошла выставка Вячеслава Зайцева.