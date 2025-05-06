«Часто пытаются украсть идеи кроя»: невестка Вячеслава Зайцева рассказала про цены на одежду и правила в Доме Моды
© Предоставлено Екатериной Ромашкиной
Врио генерального директора Дома Моды Вячеслава Зайцева Екатерина Ромашкина опровергла информацию о том, что вещи покойного модельера продают по цене масс-маркета. Она отметила: покупатели могут найти в салоне Дома Моды одежду по цене 50-150 тыс. рублей – это сделано для того, чтобы брендовые вещи от знаменитого кутюрье и его сына могли себе позволить даже простые люди. Об этом Екатерина рассказала сайту «Страсти».
«В нашем салоне продаются вещи Вячеслава Михайловича и Егора, что очень логично для Дома Моды Зайцевых. Цена на разные позиции сильно варьируется, поэтому конкретная средняя цена не даст особого понимания, наши гости найдут вещи и за 50 тысяч, и за 150. Не очень понятно, на каких масс-маркетах такие расценки. Для люксовых вещей, коими и являются вещи, произведенные в Доме Моды, цены, возможно, и небольшие, но наши основатели всегда хотели, чтобы даже простые люди могли позволить себе вещь от бренда Slava Zaitsev и Yegor Zaitsev, и мы придерживаемся этой концепции. Не нужно путать добросердечность и человеческое отношение к людям с неумением заламывать цены, как это кто-то и где-то делает. Нас вообще не нужно ни с кем сравнивать!» - рассказала Ромашкина.
Екатерина сообщила, что в салоне выставлены музейные вещи и одежда на продажу. Музейные разрешено фотографировать, но нельзя трогать. Одежду на продажу можно мерить и смотреть, но запрещено фотографировать. Ромашкина объяснила, с чем связаны эти правила.
«В салоне выставлены музейная экспозиция и вещи на продажу. Это две разные позиции. Музейные вещи можно и нужно фотографировать, большинство посетителей так и делают. Но их нельзя трогать, ведь это бесценные экспонаты, которым не один десяток лет. В каком музее можно трогать экспонаты? Ответ очевиден. А вот вещи на продажу можно смотреть и примерять с целью дальнейшей покупки, но нельзя фотографировать. Это правило появилось у нас в связи с частыми попытками украсть идеи кроя. Люди приходят в салон, начинают выворачивать вещи наизнанку, снимать их внутреннюю структуру. Понятно, что идеи воруют все, но почему мы должны терпеть такие наглые способы? Вячеслав Михайлович и Егор никогда не работали по трендам, они создавали вещи вне времени, они создавали стиль. Понимающие люди приходят в наш салон, чтобы приобрести уникальные вещи для особенных случаев, с удовольствием их носят и многие присылают свои фотографии в вещах бренда с благодарностями и восторгом!» - поделилась врио гендиректора Дома Моды.
Ромашкина рассказала, что в салоне есть возможность индивидуального пошива – такие вещи стоят дороже, выполняются по эскизам Вячеслава Зайцева. Преимущественно статусные вещи заказывают женщины старше 35 лет.
«У нас всегда существовала возможность индивидуального пошива. Безусловно, это уже более дорогие вещи, сделанные по меркам конкретного человека. Да, мы работаем по эскизам Вячеслава Михайловича, которые подбираем, основываясь на пожеланиях того или иного человека. Наш основной клиент - это женщина старше 35, работа и жизнь которой требует ношение статусных вещей. Заказчики могут прийти со своими тканями, подобранными по личному вкусу, а наши мастера придадут этим полотнам самые элегантные формы в стиле Slava Zaitsev», - рассказала Ромашкина.
Помимо одежды, в салоне Дома Моды есть картины Зайцева. Однако работы дизайнера не продаются. Наследники планируют проводить выставки и создать личный музей модельера.
«Вячеслав Михайлович оставил после себя очень много живописных работ, хотя при жизни продавал некоторые работы или даже дарил. На данный момент ничего из живописи или графики не продается. Наследники будут работать с музеями, проводить выставки и работать над личным музеем Вячеслава Зайцева», - раскрыла Ромашкина.
Ранее Екатерина дала интервью сайту «Страсти», в котором рассказала о модельном бизнесе, последних тенденциях в одежде и планах по развитию Дома Моды.