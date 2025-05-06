«Часто пытаются украсть идеи кроя»: невестка Вячеслава Зайцева рассказала про цены на одежду и правила в Доме Моды

«В салоне выставлены музейная экспозиция и вещи на продажу. Это две разные позиции. Музейные вещи можно и нужно фотографировать, большинство посетителей так и делают. Но их нельзя трогать, ведь это бесценные экспонаты, которым не один десяток лет. В каком музее можно трогать экспонаты? Ответ очевиден. А вот вещи на продажу можно смотреть и примерять с целью дальнейшей покупки, но нельзя фотографировать. Это правило появилось у нас в связи с частыми попытками украсть идеи кроя. Люди приходят в салон, начинают выворачивать вещи наизнанку, снимать их внутреннюю структуру. Понятно, что идеи воруют все, но почему мы должны терпеть такие наглые способы? Вячеслав Михайлович и Егор никогда не работали по трендам, они создавали вещи вне времени, они создавали стиль. Понимающие люди приходят в наш салон, чтобы приобрести уникальные вещи для особенных случаев, с удовольствием их носят и многие присылают свои фотографии в вещах бренда с благодарностями и восторгом!» - поделилась врио гендиректора Дома Моды.