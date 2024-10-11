«Очень занятой человек»: Kristina Si рассказала о работе с Бастой

Российская певица Kristina Si высказалась об опыте работы с рэпером Бастой. Ее слова приводит сайт «Страсти».

«Сейчас я на „Газе“ (Творческое объединение GAZ, принадлежащее Басте — прим. «Страсти»). После прошлых историй мне сложновато налаживать коммуникации, если быть честной. Пока что я просто пишу свой материал и выпускаю его. Василий Михайлович очень занятой человек, и нам пока не удалось нормально поработать. Но все впереди. Думаю, если мы сядем за клавиши, получится то, что войдет в историю», — поделилась исполнительница.

Артистка также раскрыла, с кем из отечественных музыкантов хотела бы поработать в будущем.

«Назову прям тех, на чей концерт не поленюсь прийти: Miyagi, Andy, Гуф, Баста, Andro, LIL KAVKAZ и OG MINAY, Кассета, Navai, MAYOT, OG Buda, Matrang… Как-то так», — заявила она.

Полное интервью Кристины Si о ее новом мини-альбоме «Kiso», творческих амбициях и занятиях вне музыки читайте здесь.