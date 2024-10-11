«Моя страсть — это музыка»: Kristina Si об эволюции своего творчества и работе с Бастой
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Кристину Si можно по праву назвать артисткой с богатым карьерным опытом: за ее плечами есть сотрудничество с Тимати и лейблом Black Star, коллаборации со звездами отечественной музыкальной сцены, сотни концертов и миллионы прослушиваний на стриминговых сервисах. В конце 2022 года певица подписала контракт с лейблом Gazgolder и, кажется, запустила новую главу в своем творчестве.
В рамках эксклюзивного интервью с сайтом «Страсти» Кристина рассказала о своем новом мини-альбоме «Kiso», творческих амбициях, работе с Бастой и занятиях вне музыки.
Ты на слуху уже более десяти лет. Если вспомнить твое творчество десятилетней давности и твою нынешнюю музыку — чем она отличается?
Я меняюсь и моя музыка тоже. Мне кажется, я очень часто экспериментирую со звучанием. Мне правда, интересно! Недавно мы выпустили трек в стиле Miami Bass, поджанре хип-хопа, популярном в 80х-90х годах. Делали drum’n’bass, drill. В прошлом году попробовала сделать detroit rap. И, конечно, выпустила пару красивых лиричных песен.
Расскажи про свое детство. Были ли люди, которые сподвигли тебя заниматься музыкой? Как-то ли отразились ли частые переезды в юном возрасте на твоей последующей жизни?
Музыкой меня сподвигла заниматься Уитни Хьюстон. Я посмотрела фильм «Телохранитель». И до сих пор пересматриваю, когда вспоминаю о ней. Про переезды… До шести лет мы жили в доме на колесах, переезжали из города в город! Это лучшее и самое необычное воспоминание детства. Сейчас, будучи взрослой, я так же гастролирую по своим концертам. Осталось приобрести гастрольный трейлер, автобус или дом на колесах, с музыкальной студией желательно (улыбается).
Говорят, ты планируешь выпустить мини-альбом «Kiso» и перейти на новый творческий псевдоним. Это правда?
Да. Давно хотела придумать себе второй псевдоним. Прошло уже больше 10 лет с момента появления Kristina Si, так что я ощущаю себя Новой! KISO — звучит круто. И на армянском, и на грузинском это Кристина. Это я! Да и моя аудитория любит мои песни и меня, в первую очередь, а не мой никнейм. Буду переходить на новый постепенно: сегодня лайв-версия трека «Река» вышла под именем Kristina Si. Новый EP тоже выпущу под именем Kristina Si, но он уже будет называться «Kiso».
Ключом к успеху современного артиста является уникальный стиль. Как ты его развивала?
Стиль у меня от папы — 100%. Он на лютом стиле в молодости гонял. Был мото-артистом, на гастролях вкидывался, видимо, в крутые кожанки. У меня есть фото, где он в кепке — копия меня сейчас.
Первую известность тебе принесла работа на лейбле Тимати Black Star. Ты взаимодействовала с Джиганом, L’One, Мотом. Можешь ли поделиться каким-то памятным воспоминанием из того периода жизни? Поддерживаешь ли ты общение с кем-то из коллег оттуда?
Не скажу, что мы прямо часто общаемся или видимся. У парней, я про Мота и Леву (L’One), семьи-дети. Зимой на Розе Хутор в Сочи встретила Мота, заобнимала его. Очень теплое отношение к нему. Леву тоже как старшего обожаю! Давно, правда, не видела его. Но всегда слежу за ним в соцсетях. Наверное все, это единственные люди с кем я была близка на лейбле. Ещё Мишу Марвина недавно в соцсетях увидела, затусовались немного в переписке, очень люблю его голос. А с работодателями у нас не было особо дружеских отношений.
Вернемся немного в прошлое — твой уход с Black Star стал настоящим скандалом. Как ты переживала тот период?
Так как уйти после окончания контракта было моим осмысленным решением, сначала нормально. Когда в мою сторону пошёл негатив, было тяжело. Года два тяжелой депрессии, точно. Никому не говорила об этом, кстати. Но что было, то прошло.
В разное время тебе приписывали романы с Егором Кридом, Натаном. Как ты вообще относишься к романам с коллегами по цеху?
Ни с кем из них у меня романа не было. У меня был единственный роман с творческим парнем. Но это совсем другая история, и он не являлся участником того коллектива, где я работала.
Сейчас ты являешься артисткой GAZ, творческого объединения Басты. Курирует ли он как-то твое творчество? Часто ли вам удается взаимодействовать?
Да сейчас я на «Газе». После прошлых историй мне сложновато налаживать коммуникации, если быть честной. Пока что я просто пишу свой материал и выпускаю его. Василий Михайлович очень занятой человек, и нам пока не удалось нормально поработать. Но все впереди. Думаю, если мы сядем за клавиши, получится то, что войдет в историю.
В твоей дискографии десятки различных треков — сможешь выделить самые знаковые из них лично для себя?
«Начинаю забывать». Эта песня была выпущена задолго до Black Star и набрала полтора миллиона просмотров на YouTube, когда он только вошел в страну. Это было что-то нереальное для девочки без продюсера. Клип был снят моими одногруппниками. Собственно, после него мне позвонили с BS.
«Ну ну да». Она звучала на Coachella в 2013 году, была написала Тимуром и Леваном, первый трэп от девчонки. Только сейчас догоняю насколько это было сильно. И актуально до сих пор, кстати.
«Тебе не будет больно» — та самая грустная песня, которая изнутри тронула сердца людей. Она, к слову, сбылась в моей жизни. Ему не было больно, когда я ушла.
«Guitar» — новая песня этого года, в которой все мои грустные ноты, прожитые за последние годы, вылезли наружу. В ней нужно слушать текст.
В последние годы ты выпускала исключительно синглы — это осознанный шаг? Ждать ли от тебя полноценный альбом?
Готовлю EP или альбом на ближайшее время. Но сроков пока не назову. Всё в работе.
Кто из российских музыкантов импонирует тебе сейчас? Планируешь ли с кем-то поработать в будущем?
Назову тех, на чей концерт не поленюсь прийти: Miyagi, Andy, Гуф, Баста, Andro, LIL KAVKAZ и OG MINAY, Кассета, Navai, MAYOT, OG Buda, Matrang… Как-то так.
Как можно охарактеризовать жанр, в котором ты сейчас работаешь?
Нет одного жанра, есть только я и мои эксперименты.
Трек «Хочу» — один из главных хитов в твоей карьере. Есть ли страх больше не написать возглавляющих топ-чарты песен?
Нет страха. Будет ещё лучше! А так… «Хочу» до сих пор актуален, кстати.
Какими ты видишь своих слушателей?
Модными, независимыми от чужого мнения, стильными, самобытными, разных национальностей. Добрыми, простыми, человечными.
Чем занимаешься сейчас помимо музыки?
Воспитываю кошку, веду хозяйство дома, но большую часть времени забирает конечно работа: студия, концерты.
Есть ли амплуа, в которых ты бы хотела попробовать себя?
Да, еще остались такие. Мне нравится петь романсы, и я сейчас готовлю парочку. Нео-шансон будет.
Одна из весомых статей дохода у артистов — выступления на корпоративах и частных мероприятиях. Изменились ли как-то твои доходы в этом ключе за последние годы?
Не отвечаю на вопросы про деньги.
Некоторые звезды сталкивались с различными казусами — забывали тексты песен, выступали под очевидную фонограмму. Бывали ли у тебя какие-то неприятные или забавные ситуации во время выступлений?
Бывали. Я недавно забыла текст песни «Космос». Было неловко, пришлось пропевать одну и ту же строчку два раза, чтобы спасти ситуацию (улыбается).
Расскажешь о творческих планах?
В ближайших планах снять обложку для EP или альбома, досвести пару треков и дать послушать всем.
Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для тебя?
Моя страсть — это музыка, концерты. Думаю, это всем понятно. Путешествия: не могу жить в одном месте долго, без поездок мир становится пресным. Обожаю море, океан, природу, теплый климат. Люблю вкусно поесть и посмотреть сериалы. Обожаю кино! Кстати, это мое второе увлечение — кинематограф. Хочу сняться в кино! Если вы ищете на роль знойную брюнетку, имейте в виду! Ещё моя страсть — это мода. Шмотки люблю. Я так самовыражаюсь. И фото люблю. Фоткать и фоткаться.