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Опубликовано 11 октября 2024, 15:08
6 мин.

«Моя страсть — это музыка»: Kristina Si об эволюции своего творчества и работе с Бастой

Певица Kristina Si рассказала о творческих планах и увлечениях вне музыки.
«Моя страсть — это музыка»: Kristina Si об эволюции своего творчества и работе с Бастой

© Предоставлено пресс-службой GAZ

Кристину Si можно по праву назвать артисткой с богатым карьерным опытом: за ее плечами есть сотрудничество с Тимати и лейблом Black Star, коллаборации со звездами отечественной музыкальной сцены, сотни концертов и миллионы прослушиваний на стриминговых сервисах. В конце 2022 года певица подписала контракт с лейблом Gazgolder и, кажется, запустила новую главу в своем творчестве.

В рамках эксклюзивного интервью с сайтом «Страсти» Кристина рассказала о своем новом мини-альбоме «Kiso», творческих амбициях, работе с Бастой и занятиях вне музыки.

Ты на слуху уже более десяти лет. Если вспомнить твое творчество десятилетней давности и твою нынешнюю музыку — чем она отличается?

Я меняюсь и моя музыка тоже. Мне кажется, я очень часто экспериментирую со звучанием. Мне правда, интересно! Недавно мы выпустили трек в стиле Miami Bass, поджанре хип-хопа, популярном в 80х-90х годах. Делали drum’n’bass, drill. В прошлом году попробовала сделать detroit rap. И, конечно, выпустила пару красивых лиричных песен.

Расскажи про свое детство. Были ли люди, которые сподвигли тебя заниматься музыкой? Как-то ли отразились ли частые переезды в юном возрасте на твоей последующей жизни?

Музыкой меня сподвигла заниматься Уитни Хьюстон. Я посмотрела фильм «Телохранитель». И до сих пор пересматриваю, когда вспоминаю о ней. Про переезды… До шести лет мы жили в доме на колесах, переезжали из города в город! Это лучшее и самое необычное воспоминание детства. Сейчас, будучи взрослой, я так же гастролирую по своим концертам. Осталось приобрести гастрольный трейлер, автобус или дом на колесах, с музыкальной студией желательно (улыбается).

Говорят, ты планируешь выпустить мини-альбом «Kiso» и перейти на новый творческий псевдоним. Это правда?

Да. Давно хотела придумать себе второй псевдоним. Прошло уже больше 10 лет с момента появления Kristina Si, так что я ощущаю себя Новой! KISO — звучит круто. И на армянском, и на грузинском это Кристина. Это я! Да и моя аудитория любит мои песни и меня, в первую очередь, а не мой никнейм. Буду переходить на новый постепенно: сегодня лайв-версия трека «Река» вышла под именем Kristina Si. Новый EP тоже выпущу под именем Kristina Si, но он уже будет называться «Kiso».

Ключом к успеху современного артиста является уникальный стиль. Как ты его развивала?

Стиль у меня от папы — 100%. Он на лютом стиле в молодости гонял. Был мото-артистом, на гастролях вкидывался, видимо, в крутые кожанки. У меня есть фото, где он в кепке — копия меня сейчас.

Первую известность тебе принесла работа на лейбле Тимати Black Star. Ты взаимодействовала с Джиганом, L’One, Мотом. Можешь ли поделиться каким-то памятным воспоминанием из того периода жизни? Поддерживаешь ли ты общение с кем-то из коллег оттуда?

Не скажу, что мы прямо часто общаемся или видимся. У парней, я про Мота и Леву (L’One), семьи-дети. Зимой на Розе Хутор в Сочи встретила Мота, заобнимала его. Очень теплое отношение к нему. Леву тоже как старшего обожаю! Давно, правда, не видела его. Но всегда слежу за ним в соцсетях. Наверное все, это единственные люди с кем я была близка на лейбле. Ещё Мишу Марвина недавно в соцсетях увидела, затусовались немного в переписке, очень люблю его голос. А с работодателями у нас не было особо дружеских отношений.

Вернемся немного в прошлое — твой уход с Black Star стал настоящим скандалом. Как ты переживала тот период?

Так как уйти после окончания контракта было моим осмысленным решением, сначала нормально. Когда в мою сторону пошёл негатив, было тяжело. Года два тяжелой депрессии, точно. Никому не говорила об этом, кстати. Но что было, то прошло.

В разное время тебе приписывали романы с Егором Кридом, Натаном. Как ты вообще относишься к романам с коллегами по цеху?

Ни с кем из них у меня романа не было. У меня был единственный роман с творческим парнем. Но это совсем другая история, и он не являлся участником того коллектива, где я работала.

«Моя страсть — это музыка»: Kristina Si об эволюции своего творчества и работе с Бастой

© Предоставлено пресс-службой GAZ

Сейчас ты являешься артисткой GAZ, творческого объединения Басты. Курирует ли он как-то твое творчество? Часто ли вам удается взаимодействовать?

Да сейчас я на «Газе». После прошлых историй мне сложновато налаживать коммуникации, если быть честной. Пока что я просто пишу свой материал и выпускаю его. Василий Михайлович очень занятой человек, и нам пока не удалось нормально поработать. Но все впереди. Думаю, если мы сядем за клавиши, получится то, что войдет в историю.

В твоей дискографии десятки различных треков — сможешь выделить самые знаковые из них лично для себя?

«Начинаю забывать». Эта песня была выпущена задолго до Black Star и набрала полтора миллиона просмотров на YouTube, когда он только вошел в страну. Это было что-то нереальное для девочки без продюсера. Клип был снят моими одногруппниками. Собственно, после него мне позвонили с BS.

«Ну ну да». Она звучала на Coachella в 2013 году, была написала Тимуром и Леваном, первый трэп от девчонки. Только сейчас догоняю насколько это было сильно. И актуально до сих пор, кстати.

«Тебе не будет больно» — та самая грустная песня, которая изнутри тронула сердца людей. Она, к слову, сбылась в моей жизни. Ему не было больно, когда я ушла.

«Guitar» — новая песня этого года, в которой все мои грустные ноты, прожитые за последние годы, вылезли наружу. В ней нужно слушать текст.

В последние годы ты выпускала исключительно синглы — это осознанный шаг? Ждать ли от тебя полноценный альбом?

Готовлю EP или альбом на ближайшее время. Но сроков пока не назову. Всё в работе.

Кто из российских музыкантов импонирует тебе сейчас? Планируешь ли с кем-то поработать в будущем?

Назову тех, на чей концерт не поленюсь прийти: Miyagi, Andy, Гуф, Баста, Andro, LIL KAVKAZ и OG MINAY, Кассета, Navai, MAYOT, OG Buda, Matrang… Как-то так.

Как можно охарактеризовать жанр, в котором ты сейчас работаешь?

Нет одного жанра, есть только я и мои эксперименты.

Трек «Хочу» — один из главных хитов в твоей карьере. Есть ли страх больше не написать возглавляющих топ-чарты песен?

Нет страха. Будет ещё лучше! А так… «Хочу» до сих пор актуален, кстати.

Какими ты видишь своих слушателей?

Модными, независимыми от чужого мнения, стильными, самобытными, разных национальностей. Добрыми, простыми, человечными.

«Моя страсть — это музыка»: Kristina Si об эволюции своего творчества и работе с Бастой

© Предоставлено пресс-службой GAZ

Чем занимаешься сейчас помимо музыки?

Воспитываю кошку, веду хозяйство дома, но большую часть времени забирает конечно работа: студия, концерты.

Есть ли амплуа, в которых ты бы хотела попробовать себя?

Да, еще остались такие. Мне нравится петь романсы, и я сейчас готовлю парочку. Нео-шансон будет.

Одна из весомых статей дохода у артистов — выступления на корпоративах и частных мероприятиях. Изменились ли как-то твои доходы в этом ключе за последние годы?

Не отвечаю на вопросы про деньги.

Некоторые звезды сталкивались с различными казусами — забывали тексты песен, выступали под очевидную фонограмму. Бывали ли у тебя какие-то неприятные или забавные ситуации во время выступлений?

Бывали. Я недавно забыла текст песни «Космос». Было неловко, пришлось пропевать одну и ту же строчку два раза, чтобы спасти ситуацию (улыбается).

Расскажешь о творческих планах?

В ближайших планах снять обложку для EP или альбома, досвести пару треков и дать послушать всем.

Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для тебя?

Моя страсть — это музыка, концерты. Думаю, это всем понятно. Путешествия: не могу жить в одном месте долго, без поездок мир становится пресным. Обожаю море, океан, природу, теплый климат. Люблю вкусно поесть и посмотреть сериалы. Обожаю кино! Кстати, это мое второе увлечение — кинематограф. Хочу сняться в кино! Если вы ищете на роль знойную брюнетку, имейте в виду! Ещё моя страсть — это мода. Шмотки люблю. Я так самовыражаюсь. И фото люблю. Фоткать и фоткаться.