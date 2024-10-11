«Моя страсть — это музыка»: Kristina Si об эволюции своего творчества и работе с Бастой

Кристину Si можно по праву назвать артисткой с богатым карьерным опытом: за ее плечами есть сотрудничество с Тимати и лейблом Black Star, коллаборации со звездами отечественной музыкальной сцены, сотни концертов и миллионы прослушиваний на стриминговых сервисах. В конце 2022 года певица подписала контракт с лейблом Gazgolder и, кажется, запустила новую главу в своем творчестве.

В рамках эксклюзивного интервью с сайтом «Страсти» Кристина рассказала о своем новом мини-альбоме «Kiso», творческих амбициях, работе с Бастой и занятиях вне музыки.

Ты на слуху уже более десяти лет. Если вспомнить твое творчество десятилетней давности и твою нынешнюю музыку — чем она отличается?

Я меняюсь и моя музыка тоже. Мне кажется, я очень часто экспериментирую со звучанием. Мне правда, интересно! Недавно мы выпустили трек в стиле Miami Bass, поджанре хип-хопа, популярном в 80х-90х годах. Делали drum’n’bass, drill. В прошлом году попробовала сделать detroit rap. И, конечно, выпустила пару красивых лиричных песен.

Расскажи про свое детство. Были ли люди, которые сподвигли тебя заниматься музыкой? Как-то ли отразились ли частые переезды в юном возрасте на твоей последующей жизни?

Музыкой меня сподвигла заниматься Уитни Хьюстон. Я посмотрела фильм «Телохранитель». И до сих пор пересматриваю, когда вспоминаю о ней. Про переезды… До шести лет мы жили в доме на колесах, переезжали из города в город! Это лучшее и самое необычное воспоминание детства. Сейчас, будучи взрослой, я так же гастролирую по своим концертам. Осталось приобрести гастрольный трейлер, автобус или дом на колесах, с музыкальной студией желательно (улыбается).

Говорят, ты планируешь выпустить мини-альбом «Kiso» и перейти на новый творческий псевдоним. Это правда?

Да. Давно хотела придумать себе второй псевдоним. Прошло уже больше 10 лет с момента появления Kristina Si, так что я ощущаю себя Новой! KISO — звучит круто. И на армянском, и на грузинском это Кристина. Это я! Да и моя аудитория любит мои песни и меня, в первую очередь, а не мой никнейм. Буду переходить на новый постепенно: сегодня лайв-версия трека «Река» вышла под именем Kristina Si. Новый EP тоже выпущу под именем Kristina Si, но он уже будет называться «Kiso».

Ключом к успеху современного артиста является уникальный стиль. Как ты его развивала?

Стиль у меня от папы — 100%. Он на лютом стиле в молодости гонял. Был мото-артистом, на гастролях вкидывался, видимо, в крутые кожанки. У меня есть фото, где он в кепке — копия меня сейчас.

Первую известность тебе принесла работа на лейбле Тимати Black Star. Ты взаимодействовала с Джиганом, L’One, Мотом. Можешь ли поделиться каким-то памятным воспоминанием из того периода жизни? Поддерживаешь ли ты общение с кем-то из коллег оттуда?

Не скажу, что мы прямо часто общаемся или видимся. У парней, я про Мота и Леву (L’One), семьи-дети. Зимой на Розе Хутор в Сочи встретила Мота, заобнимала его. Очень теплое отношение к нему. Леву тоже как старшего обожаю! Давно, правда, не видела его. Но всегда слежу за ним в соцсетях. Наверное все, это единственные люди с кем я была близка на лейбле. Ещё Мишу Марвина недавно в соцсетях увидела, затусовались немного в переписке, очень люблю его голос. А с работодателями у нас не было особо дружеских отношений.

Вернемся немного в прошлое — твой уход с Black Star стал настоящим скандалом. Как ты переживала тот период?

Так как уйти после окончания контракта было моим осмысленным решением, сначала нормально. Когда в мою сторону пошёл негатив, было тяжело. Года два тяжелой депрессии, точно. Никому не говорила об этом, кстати. Но что было, то прошло.

В разное время тебе приписывали романы с Егором Кридом, Натаном. Как ты вообще относишься к романам с коллегами по цеху?

Ни с кем из них у меня романа не было. У меня был единственный роман с творческим парнем. Но это совсем другая история, и он не являлся участником того коллектива, где я работала.