«Очень взрослая для своих 13 лет»: Лариса Долина рассказала о будущем внучки

Певица Лариса Долина рассказала об успехах 13-летней внучки Александры. В интервью порталу «Страсти» артистка призналась — девочка может не пойти по ее стопам, так как сейчас она увлечена математикой.

После того, как Саша приняла участие в шоу вместе со звездной бабушкой, где продемонстрировала свои вокальные способности, у многих фанатов не осталось сомнений, что она продолжит дело Долиной. Однако сама Лариса Александровна не уверена, что внучка выберет этот путь. Она отметила, что у девочки действительно есть талант, но она проявляет себя не только в творчестве.

«Она очень мотивирована. Она очень творчески заряженный человек и очень взрослая для своих 13 лет. Да, она определенно на сегодняшний день хочет быть в творчестве, хочет быть артисткой. Но все может измениться за 4 года. Она сейчас в 7 классе, и у нее еще очень успешно идет математика», - поделилась Долина.

Артистка подчеркнула, что они с дочерью на Сашу не давят и поддерживают ее во всех начинаниях. Впрочем, Лариса Александровна все равно уверена — музыка будет с внучкой всегда.

«Мы на нее с мамой не давим, решение будет только за ней, куда она отправится после окончания школы. Главное, что мы будем с ней рядом. Но я думаю, что даже если она выберет математический ВУЗ, то от творчества все равно ей далеко уйти будет невозможно. Она родилась в семье музыкантов, и это у нее с рождения. Она уже набралась опыта для своих 13 лет. У нее есть очень такой мотив для того, чтобы состояться в творчестве», - заявила артистка.

Напомним, что в этом году крестница Долиной Вера Алдонина тоже выбрала не музыкальный ВУЗ, а театральный. Певица призналась, что расстроилась, но приняла ее решение.

«Конечно, я, с одной стороны, расстроилась, что Верочка поступила не ко мне, но это ее решение, я на нее не давила. Я просто предложила ей. Возможно, она захочет еще одно образование получить, потому что она идет по стезе мюзикла, и у нее в этом смысле очень хорошие результаты. И она очень способная ко многим жанрам. Поскольку у меня сейчас в институте открылась кафедра мюзикла, конечно, я бы очень хотела, чтобы она там училась. Но, повторяю, это ее решение», - отметила Лариса Александровна.

Полное интервью с Ларисой Долиной о карьере и поддержании красоты читайте на сайте «Страсти».