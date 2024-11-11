«Очень возрастной продюсер предложил протолкнуть карьеру»: актриса Гладченко столкнулась с харассментом в Голливуде

Актриса и выпускница Американской музыкальной и драматической академии в Лос-Анджелесе Юлия Гладченко рассказала, как однажды столкнулась с харассментом за границей. Продюсер предлагал ей продвижение по карьерной лестнице. Подробности выяснил сайт «Страсти».

«Однажды очень возрастной продюсер предложил мне протолкнуть карьеру, но я сразу отказалась. Никакая карьера не стоит того, чтобы переступать через свои принципы», - поделилась Гладченко.

По словам актрисы, в США серьезно относятся к харассменту – за такое возможен значительный тюремный срок, а общественный резонанс «не пощадит никого». По словам актрисы, «это дает ощущение безопасности на площадке».

«Все несколько раз уточняют, точно ли будет окей, если они прикоснутся ко мне или как-то взаимодействуют в сценах», - добавила актриса.

Юлия призналась, что ради съемок готова на многое: «похудеть, потолстеть, прожить непростой опыт, сделать что-то необычное с собой или даже выполнить трюк самостоятельно».

«Однако я никогда не переступлю через свои принципы (например, как в истории с харассментом) и не соглашусь на что-то, что мне было бы противно — например, съесть то, чего бы я не стала есть в обычной жизни», - отметила актриса.

Подробнее о ее кинокарьере в США, об отношении к русским актерам за рубежом, а также музыкальном проекте читайте в нашем интервью.