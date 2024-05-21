«Очень страшная болезнь»: популярный блогер назвал темы, которые никогда не стал бы обсуждать

Популярный блогер Вася Алдерсон назвал темы, которые никогда не стал бы обсуждать с поклонниками. Звезды социальных сетей поговорили о своей профессии с сайтом «Страсти».

Лайфстайл блогер Вася Алдерсон увлекается монтажом видео и снимает смешные ролики на социальные темы. Он рассказал, какие темы и почему не стал бы обсуждать на своем канале даже за фантастические деньги. Он также порассуждал на тему рекламы и строгих табу.

«Я бы никогда не стал обсуждать со своей аудиторией интимные темы 18+ (мне это не близко), казино, ставки и так далее. Я очень переживаю за своих подписчиков в том плане, что лудомания (патологическая склонность к азартным играм, – прим. ред.) — это очень страшная болезнь, которая просто сводит все к нулю. У многих блогеров вижу рекламу казино и не совсем понимаю», – поделился Вася.

Он также рассказал, как относится к хейту (Проявление ненависти кого-либо к творчеству или деятельности другого человека, – прим. ред.).

«Я вижу злостные комментарии и никак не реагирую. Иногда, конечно, хочется ответить, но понимаю — смысла в этом нет. Но если хейт обоснованный, то могу обратить внимание. Но это, скорее, критика», – объяснил молодой человек.

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