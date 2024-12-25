«Очень советую — заняться своей жизнью»: экс-солистка «Ранеток» обратилась к хейтерам

В 2009 году экс-солистка «Ранеток» Наталья Щелкова вышла замуж за продюсера коллектива Сергея Мильниченко. Тогда певице было всего лишь 19 лет, и многих смущала разница в возрасте между супругами. Но их брак длится уже 15 лет: артистка рассказала сайту «Страсти», как им удается сохранять любовь в отношениях и не реагировать на критику в Сети.

Наталья воспитывает от продюсера двух дочерей: Расказу и Иву. Несмотря на хейт в Сети, супруги счастливы друг с другом и уже 15 лет живут вместе.

«Считаю, что главное в отношениях — доверие и свобода. Муж и жена не собственность друг друга. Нельзя кому-то что-то запрещать или общаться с кем-то. Я уверена, что это в корне неправильно», — призналась исполнительница.

Мильниченко рассказывает, что никогда не реагирует на хейт. По ее словам, у людей есть вредная привычка — осуждать других.

«В каждом человеке можно найти недостатки. Но это мой выбор, и только я решаю, как и что делать. И остальным я тоже очень советую — заняться своей жизнью, а не хейтить выбор других людей, который вообще не должен их касаться», — добавила артистка.

Подробное интервью с Натальей Мильниченко, в котором она рассказала о творчестве, личной жизни и дружбе с экс-участницами «Ранеток», читайте по ссылке.