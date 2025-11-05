«Очень сложное дело»: Марк Богатырев рассказал о ресторанном бизнесе

Марк Богатырев признался, что ресторанный бизнес не приносит прибыль. Актер рассказал о новом увлечении сайту «Страсти».

Марк Богатырев открыл испанское кафе в Обнинске. По словам актера, он хотел попробовать себя в новой сфере и столкнулся с трудностями. Звезда «Кухни» не отрицает, что увлечен делом, но пока оно не приносит дополнительный заработок. На сегодняшний день его команда делает все, чтобы исправить ситуацию.

«Страх, естественно, был. Это очень сложное дело. Пока про дополнительный заработок речь не идет, но мы пытаемся. Скорее, кафе — это мое желание попробовать себя в новой ипостаси ресторатора, но как будет идти дела дальше — я не знаю. Пока мы крутим винтики-гаечки, чтобы бизнес начал приносить какие-то деньги», — высказался Богатырев.

Марк не скрывает, что уже не в первый раз испытывает трудности с финансами. Так, в 14 лет он работал на стройке, чтобы помочь семье. И, к слову, родственные связи у него по-прежнему стоят на первом месте. Богатырев, будучи мужем и отцом, делает все, чтобы близкие ни в чем не нуждались.

«Если в юности у меня появлялись свободные деньги, я их быстро спускал. Но в это время я не был мужем и отцом, я был предоставлен только себе. Когда у меня появились сын, жена, у меня поменялись ориентиры. Стараюсь, чтобы деньги были. Не могу сказать, что я молюсь на них, но делаю все, чтобы у нас был минимальный запас. То есть я поменялся, стал более уважительно относиться к финансам. Но нет такого, чтобы я их ставил на первое место», — признался он.

