«Сумма немаленькая»: сколько покровитель Лолиты мог заплатить за ее возвращение на сцену

Лолита Милявская столкнулась с отменой после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой в 2023 году. Певицу не только раскритиковали за появление на мероприятии, но и лишили выступлений, рекламных контрактов и эфиров на ТВ. В результате ее гастрольные туры были сорваны, и Милявская понесла многомиллионные потери. Однако в последнее время певица стала появляться на светских мероприятиях и даже была замечена на «Новой волне». Поговаривают, Лолите помог вернуться на сцену влиятельный покровитель. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов предположил, что «прощение» артистки стоило больше миллиона.

«Не могу сказать точно, сумма немаленькая. Больше, чем миллион рублей», — высказался продюсер.

По данным СМИ, Лолита отказывается от ухаживаний богатого поклонника. Чтобы завоевать ее внимание, он решил «купить успех», именно поэтому билеты на концерты Милявской вновь пользуются спросом.

Дворцов отметил, что не знает ничего о личной жизни Милявской. При этом он уточнил, что вокруг певицы всегда были влиятельные мужчины.

«Мы с Лолитой всегда на связи, но ничего про ее личную жизнь сказать не могу. Все может быть, она яркая, эффектная. Не удивлюсь этому! Ее всегда окружали влиятельные, богатые личности» — высказался продюсер.

По словам Сергея, несмотря на популярность у противоположного пола, Милявская самостоятельно построила карьеру. Дворцов, который знаком с певицей, отметил ее волевой характер.

«Очень люблю ее и уважаю. Обожаю ее репертуар, харизму, энергетику. Лолита — одна из немногих, кто обладает в шоу-бизнесе прямолинейностью и всегда придет на помощь. Она сама добилась успехов в карьере, не за счет мужчины», — резюмировал Дворцов.