«Очень отличаемся друг от друга»: Светлана Зейналова рассказала о редких встречах с сестрой Ирадой

Ведущая программы «Доброе утро» Светлана Зейналова рассказала об отношениях с сестрой Ирадой Зейналовой. Знаменитость поделилась в интервью сайту «Страсти», что сейчас они видятся реже.

Напомним, что с 13 сентября 2024 года Ирада Зейналова занимает должность чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации на Маврикии. Она представляет интересы страны в этом островном государстве.

По словам Светланы, они дружны с сестрой, но редко общаются из-за большой занятости обеих.

«Мы редко видимся и даже не часто общаемся — все мы очень занятые люди. Физически не хватает времени, чтобы проводить его вместе. Порой проще обменяться голосовыми сообщениями, которые можно прослушать в удобный момент, чем пытаться поймать друг друга на звонке», – рассказала телеведущая.

Зейналова отметила, что они с сестрой не забыли друг о друге и также близки. Даже на расстоянии они остаются родными людьми и готовы помочь при необходимости.

Также Светлана высказалась о конкуренции с Ирадой.

«Между нами нет конкуренции, мы работаем в совершенно разных жанрах и вообще очень отличаемся друг от друга. У нас всегда были разные цели и устремления, поэтому соперничать нам просто не в чем. Это всё равно что пытаться сравнивать хоккеиста с футболистом или фигуриста с гимнастом – совершенно разные виды деятельности. Но мы всегда готовы выслушать и помочь друг другу советом», – объяснила звезда.

Полное интервью со Светланой Зейналовой о детстве, реакции на диагноз дочери и работе с Тимуром Соловьевым можно прочитать здесь.