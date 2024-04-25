«Очень одаренный человек»: композитор Клевицкий объяснил, почему Хлебникова потеряла популярность

Композитор Александр Клевицкий объяснил, почему Марина Хлебникова потеряла популярность. Он дал эксклюзивное интервью сайту «Страсти» перед своим юбилеем. 1 мая знаменитости исполнится 70 лет!

Александр Леонидович рассказал, что они с певицей дружили много лет и жили в одном районе. Он назвал ее очень творческим человеком, которая была прекрасной артисткой еще до хита «Чашка кофию». Она исполняла не только танцевальные, но и «конкурсные» песни композитора.

«Вместе с ней мы поехали на песенный конкурс в Австрию, где Марина стала лауреатом, а моя песня «Лунный свет» была признана лучшей. Она пела её по-английски, и английское её название Happiness. Марина всегда была очень музыкальна, всегда знала, чего хочет, и даже когда я для неё делал какую-то аранжировку, участвовала в процессе, вносила свою лепту, чем очень помогала», – рассказал Клевицкий.

На данный момент Марину Хлебникову почти не видно на сцене. Она продолжает выступать, но уже не занимает лидирующие позиции. Композитор предположил, почему исполнительница потеряла былую популярность.

«Очень одарённый человек, жаль, что судьба так с ней распорядилась. Она была звёздочкой, и, мне кажется, её большой ошибкой было то, что она решила петь исключительно свои песни. А всё-таки раскрутилась она на чужих песнях, нельзя было ставить свой успех в прямую зависимость от собственных песен… Не все исполнители могут и умеют писать шлягеры», – объяснил Александр Леонидович.

Полное интервью с Александром Клевицким можно прочитать на нашем сайте. Он рассказал порталу «Страсти» о сотрудничестве с Александрой Пахмутовой, знакомстве с Иосифом Кобзоном и раскрыл, как стал единственным композитором киножурнала «Ералаш» и произвел впечатление на Бориса Грачевского.