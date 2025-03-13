«Очень грустная история»: Ираклий Пирцхалава отреагировал на внесение в черный список Латвии

Ираклий Пирцхалава назвал внесение в черный список Латвии «грустной историей». Певец прокомментировал ситуацию в беседе с сайтом «Страсти».

По словам артиста, запрет на въезд в страну никак не отразился на его творчестве. При этом Ираклий не понимает, почему власти Латвии приняли такое решение и чем его музыка может быть опасна. Пирцхалава с грустью вспомнил, как выступал в Риге и собирал залы. Певец отметил, что на его концертах была дружеская межнациональная атмосфера.

«Никак не отразился. Абсурд, происходящий в мире, начался еще с ковида. Нас приучили принимать ситуацию. Для меня непонятно, в чем министр иностранных дел Латвии, который лично запретил въезд в страну, видит во мне опасность? У меня есть песня «Слава Богу за все», и если вы не за Бога, то за кого? Это очень грустная история, потому что я был в Риге неоднократно, я очень люблю этот город. Сколько раз меня встречали футболисты-грузины, которые там играли. Это была невероятная межнациональная атмосфера в клубах, в концертных залах, в которых я выступал. Очень жаль, что власти Латвии так настроены», — высказался Ираклий.

На сегодняшний день артист продолжает заниматься музыкой. Помимо поп-композиций, он выпускает песни с духовным началом.

Полное интервью Пирцхалавы о творчестве, участии в шоу «Суперстар!» на НТВ и критике Сергея Соседова читайте здесь.