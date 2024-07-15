«Очаровывает меня все больше»: австралийская певица Перукуа рассказала о жизни в России и русофобии

Австралийская певица Перукуа уже несколько лет живет в России. Не уехала она и после 2022 года. В интервью порталу «Страсти» артистка рассказала, сталкивалась ли она за последнее время с русофобией и изменилось ли ее отношение к стране.

По признанию Перукуа, Россия продолжает ее удивлять. Она считает, что государство постоянно меняется. Но все-таки есть кое-что, к чему она так и не может привыкнуть.

«Она (Россия – прим. «Страсти») очаровывает меня все больше. Я приехала сюда впервые в 2011 году, а живу здесь с 2017. Россия тогда и сейчас — две разные страны. <…> Я все время жила в частных домах, да и здесь стараюсь не изменять привычке. Но в крупных городах приходится останавливаться в квартирах. А еще погода! В Австралии, Новой Зеландии, США, Европе, Азии она очень отличается от российской», - рассказала певица.

Перукуа поделилась, что СВО никак не повлияла на ее отношение к стране, которую она выбрала для жизни.

«Отношение к России никак не поменялось. Я женщина любви, а не политики. Люди во власти принимают решения, обладая куда большей информацией, чем мы даже можем догадываться. Я не строю из себя диванного эксперта», - заявила артистка.

Сейчас вокалистка не только живет, но и работает в России. Также она следит за российскими исполнителями.

«Выделю, прежде всего, ваших исполнителей и дирижеров классической музыки. Конечно, отмечу маэстро Спивакова. Из популярной музыки мне нравится работа Антона Беляева и его проекты Therr Maitz и LAB, песни Сати Казановой», - отметила Перукуа.

Интервью с Перукуа об анорексии и булимии читайте на сайте «Страсти».