«Объявляли бойкот»: актриса из «Чистых» Диана Милютина столкнулась с буллингом

Актриса Диана Милютина призналась, что пережила буллинг в школьном возрасте. Диана вспомнила о напряженных отношениях с одноклассницами в беседе с сайтом «Страсти».

По словам актрисы, будучи школьницей, она столкнулась с буллингом: ровесницы объявляли ей бойкот. Милютина призналась, что справилась с переживаниями благодаря поддержке мамы и спортивным тренировкам.

«Мне объявляли бойкот одноклассницы. Мне помогла мама, она говорила: «Ну на бомжей ты не обращаешь внимание, вот и на одноклассниц не обращай!». Это жесткий пример, но так приблизительно и было. Моя мама — педагог, она объясняла, почему ровесницы ревнуют, завидуют и объявляют мне бойкоты. Это доказывало мне, что я выше, больше них достигла и нахожусь на правильном пути. Я не гуляла вместе с ними и не проводила время. В школе я училась, а оттуда сразу уходила на танцы», — высказалась актриса сериала «Чистые».

Диана добавила, что во взрослом возрасте не сталкивалась с агрессивным отношением людей. Будучи известной актрисой, Милютиной удалось избежать хейта, который часто сопровождает публичных личностей.

«У меня были опасения, что после больших премьер могут начаться какие-то неприятные обсуждения. Но то ли благодаря мои героиням, то ли благодаря моему исполнению роли я не столкнулась с хейтом. Спасибо зрителям за благодарность, я это ценю!» — заявила Диана.

Полное интервью Дианы Милютиной о съемках в сериале «Молодежка. Новая смена» и знакомстве с Сергеем Урсуляком читайте здесь.