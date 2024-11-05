«У меня проявляется синдром отличницы»: Диана Милютина о съемках в кино, буллинге и секретах стиля

В фильмографии Дианы Милютиной много крупных проектов. Актриса получила известность благодаря детективу «Фишер» и историческому сериалу «Чистые», где ее коллегами стали Федор Бондарчук и Виктория Исакова. Имея яркую внешность, Диана не боится быть разной на экране. Она с легкостью перевоплощается как в красавиц, так и в девушек с тяжелым заболеванием.

В сериале СТС «Молодежка. Новая смена» Милютина примерила новый образ, сыграв трудного подростка. Ее героиня переживает из-за конфликтов с мамой, первой любви и недопониманий с ровесниками. И, как оказалось, актрисе близки эти проблемы: будучи 15-летним подростком, Милютина, как и ее героиня, «бунтовала против всего мира».

В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» Диана рассказала о буллинге в школе, отношениях с семьей, вспомнила о самых тяжелых съемках и поделилась секретами своего стиля.

Диана, за последние несколько лет в отечественном кино появилось много фильмов про спорт, особенно про хоккей. Чем Вас заинтересовали съемки в сериале СТС «Молодежка. Новая смена»?

Во-первых, это уже история! Стать частью семьи под названием «Молодежка» — многого стоит. Я не могла пройти мимо участия в кастинге.

Во-вторых, меня заинтересовала героиня, потому что обычно я не играю подростков, у которых переходный возраст, переломный момент в становлении взрослым. Плюс, по сюжету, у моей героини интересная линия отношений с матерью, которую я тоже еще не играла. Стало любопытно, как эту историю можно прожить!

Как проходил съемочный день нового сезона «Молодежки»?

Мы снимали далеко от центра Москвы. У нас была дальняя дорога, за которую ты успевал либо поспать, либо подготовиться к сценам. Еще у нас был питательный завтрак: пока группа не поест, мы не начинали снимать (улыбается). Потом обязательный грим — мой любимый этап. Грим, костюм, утепление, потому что было холодно. Потом мы репетировали сцены, входили в кадр. В полдень был обед, на котором отогревались, если съемки проходили на улице. Ну и вторая часть дня, а затем долгая дорога домой.

Ваша героиня — Лиза Москвина — подросток, который находится в конфликте с мамой. Близка ли Вам тема «отцов» и «детей»? Как складывались Ваши отношения с мамой в юношеские годы?

У меня крепкая семья, нас 4 человека: я, мама, папа и старший брат. Мы все друг за друга горой, и у нас всегда была традиция — собираться за ужином и обсуждать, как прошел день, делиться своими переживаниями, поэтому мне близка эта тема.

У нас с мамой по-разному складывались отношения, но сейчас мы лучшие подружки! Но, естественно, был переходный возраст (у меня он наступил лет в 15-16), когда из гадкого утенка превращаешься в прекрасного лебедя, когда бунтуешь против всего мира, против своей мамы, и самому близкому человеку делаешь больнее всего. Я рада, что этот возраст прошел и сейчас уже все хорошо!

Вашей киномамой стала Алена Бабенко. Какая совместная сцена Вам далась труднее всего?

Наверное, сцена примирения, когда мы находим договоренности, «подписываем мировую». Это было так тонко, надо было перейти от вечного конфликта к согласию, которое обе не до конца принимали. Но наши героини понимали, что ситуация патовая и надо помириться, потому что дальше так нельзя. Это сложнее, чем играть какую-то истерику.