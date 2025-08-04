«Общаться с Расторгуевым – бесценный опыт»: группа «Интонация» поделилась впечатлениями о работе с «Любэ»

Группа «Интонация» рассказала о дуэтах с топовыми артистами российской эстрады, включая коллектив «Любэ». По словам участников, общение с певцом Николаем Расторгуевым дало бесценный опыт. Подробности узнал сайт «Страсти».

«Интонация» записала совместные хиты с «Любэ», Мари Краймбрери, Artik & Asti, Русланом Нигматуллиным. Как рассказал участник группы Денис Гладкий, «работать со всеми было круто» и каждая коллаборация запомнилась по-своему.

«Artik & Asti ждали почти год, пока ребята запишут свои партии: у них был жёсткий гастрольный график, но Артём очень хотел дописать свой куплет — и в итоге всё получилось. С Мари Краймбрери – работали, когда она ещё жила в другом городе и думала о переезде в Москву. Она прислала несколько демо, мы доработали — и вышла отличная песня. С Русланом Нигматулиным – познакомились на фестивале «Спортволна», записали трек и сняли крутое видео прямо на мероприятии. «Любэ» – это вообще отдельная история! Общаться с Николаем Расторгуевым — это бесценный опыт. Песня стала саундтреком к фильму «Август. Восьмого». На съёмках нашего клипа собрались топовые актеры, и мы, и «Корни», и «Любэ» — атмосфера была невероятная!» - сказал Гладкий и отметил, что коллектив работает в новой коллаборации, но не уточнил, с кем.

В 2025 году у «Интонации» вышел новый альбом. Его создавали быстро – команда вдохновилась идеей собрать треки с друзьями.

О звездном пути коллектива, участии в «Голосе», увлечениях артистов вне сцены читайте в интервью на сайте «Страсти».