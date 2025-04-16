«Общалась с психологами в сложные моменты»: Анна Хилькевич рассказала о кризисах в отношениях с мужем

Актриса Анна Хилькевич призналась, что ее отношения с мужем Артуром не всегда были идеальными. Оказалось, что супруги проходили через кризисы, один из которых длился два года. Об этом она рассказала в интервью «Страсти».

Анна и Артур в браке уже 10 лет и ни раз за это время сталкивались с проблемами. Причем, как отметила актриса, они не были связаны с рождением детей. Например, после появления на свет третьей дочки их отношения наоборот только укрепились, и с этого момента они не заговаривали о разводе.

«Мы в принципе с ним работаем ежедневно над нашим союзом. И он просто такой у меня разумный, мудрый и сознательный мужчина. Он понимает цель и смысл своего выбора, который он сделал 10 лет назад, когда мы поженились. Он понимает эту ответственность, и то, что у него есть семья. И так же понимаю это и я», - рассказала Хилькевич.

По признанию актрисы, когда случались сложные моменты, она пыталась наладить отношения разными способами – читала литературу, обращалась к психологам. Благодаря этому им с супругом удалось остаться вместе.

«Был даже кризис, из которого мы выходили года два или два с половиной. Но мы разобрали этот ком. Просто мы взрослели, переходили внутри себя уже на новые роли, и когда перешли – отношения стали намного круче и глубже. <…> Я общалась с психологами в сложные моменты, читала книги по отношениям, пыталась понять, где наши слабые места, что нам надо подтянуть. Конечно, они все еще есть, но мы двигаемся, работаем над этим. Самое главное, что мы разговариваем и пытаемся общаться конструктивно, чтобы не обижать друг друга, а говорить через себя. Потому что у нас нет цели обидеть. Мы просто пытаемся иногда найти взаимопонимание», - поделилась Анна.

Телеведущая подчеркнула, что главный урок, который она вынесла за время в браке, – нужно принимать человека со всеми его недостатками. Актриса знает о неидеальных сторонах мужа, но при этом видит и множество положительных качеств в нем.

Интервью с Анной Хилькевич о детях и ролях в кино читайте на сайте «Страсти».