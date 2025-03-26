«Образ базарной торговки»: кинокритик Шпагин о потерявшей легендарность Гузеевой

Лариса Гузеева начала свой путь в кино, но потом предпочла телевидение. Некоторые поклонники уже не говорят о ней, как об актрисе. Кинокритик, киновед и журналист Александр Шпагин в беседе с сайтом «Страсти» высказался о карьере Гузеевой и объяснил, почему у нее больше нет ярких ролей.

Киновед согласился с мнением, что Лариса выбрала телевидение, в том числе из-за заработка.

«Конечно, на ТВ больше платят. Ей показалось, что она там не только подзаработает, но и найдет себя. Потому что ее все время тянули в лирические героини, начиная с «Жестокого романса». А в первую очередь она характерная актриса», – поделился он.

Шпагин считает, что место ведущей передачи «Давай поженимся!» подходит Гузеевой. Он отметил, что у женщины есть «жесткость и хабалистость».

«Но произошла странная вещь, потому что она с этим образом переборщила. Отчасти она превратилась в Стаса Садальского, которого тоже всю жизнь никто не снимает. Вот он не понимает, почему, как же так. Говорит: «Да я же белый и пушистый», но никто не верит. А у аудитории произошел когнитивный диссонанс. Ведь большинство воспринимает Гузееву как лирическую актрису, а в передаче «Давай поженимся!» появился образ такой базарной торговки. Причем очень еврейский образ получился – такая тетя Сара с привоза. Это всех удивило», – высказался критик.

В 2023 году на экраны вышел фильм «Теща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым в главных ролях. Кинокритик высказался об этой работе.

«Плохой фильм, такая обычная форматная комедия. Я бы даже сказал устаревшая, что-то с 2010 годов. У нас сейчас лучше снимают комедии. Гузеева там выступала, была медийным персонажем, а не актрисой. Они с Гариком были в ролях телевизионных звезд, которые не играют, а выступают в шоу», – поделился Шпагин.

Киновед считает, что Ларису Гузееву вряд ли в будущем ждут серьезные роли.

«Она этой программой дискредитировала свой драматический, лирический образ, с которым пришла. Гузеева потеряла свою легендарность. Сейчас она совершенно не ассоциируется с теми ролями, будто два разных человека. Где «Давай поженимся!» и где «Жестокий романс». Две большие разницы» – добавил кинокритик.

Александр Шпагин подытожил, что в кино может произойти всякое и привел в пример актеров, которые потрясающе сыграли неожиданные роли и были номинированы на премии. Одной из таких звезд он назвал Наталью Фатееву.

Полный материал о начале карьеры Ларисы Гузеевой и о том, почему она не смотрела «Жестокий романс», читайте здесь.