Обратите внимание на клиентскую зону: как выбрать качественный автосервис

Чтобы выбрать качественный автосервис, следует обратить внимание на клиентскую зону. Советами по выбору СТО с сайтом «Страсти» поделилась собственник и руководитель автосервиса Юлия Кузнецова.

«Когда только заходите в автосервис, обратите внимание на клиентскую зону: чисто ли там, аккуратно ли выглядит мастер-приемщик, есть ли видеонаблюдение за цехом. Клиентская зона – это лицо автосервиса, и по нему можно судить об отношении к клиентам», - рассказала Кузнецова.

Она отметила, что также стоит учитывать тот момент, что максимально строгие требования к квалификации специалистов предъявляют в крупных сетях автосервисом.

«Важно, какие ощущения у тебя остались после посещения станции. Подробно ли тебе объяснили, что с машиной не так, помогли ли расставить приоритеты, предложили ли варианты по запчастям и подсказали какие лучше выбрать? Если после визита не осталось вопросов, стоит рассматривать этот автосервис», - указала Кузнецова.

По словам руководителя СТО, автомобильный бизнес идет в сторону цифровизации и клиентам сегодня предлагают все больше цифровых сервисов, включая запись через приложение, электронные диагностики.

«Для сотрудников также появляются новые дивайсы, часть работы автоматизируется. Мы применяем даже искусственный интеллект. Наши диагносты видят «подсказки» от ИИ – какие системы и элементы чаще всего выходят из строя на этой марке и данном пробеге. Например, на Nissan Note 2015 года выпуска чаще всего выходит из строя радиатор», - отметила собеседница.

Подробнее о том, как Юлия управляет автосервисом, читайте в нашем интервью.