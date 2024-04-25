«Обойти запрет не смогут»: риэлтор оценил шансы на продажу особняка Блиновской

Риэлтор Бойко допустил, что из-за ареста Блиновская не сможет продать особняк. Об этом он рассказал в беседе со «Страстями».

Накануне мы выяснили, что Елена Блиновская выставила на продажу свой дом площадью 2000 кв. м в элитном коттеджном комплексе «Миллениум парк». Стоимость недвижимости она оценила в 920 миллионов рублей.

Однако потенциальному покупателю перед заключением сделки, возможно, придется изрядно попотеть. По мнению риэлтора Тимура Бойко, при наложении ареста на недвижимое имущество, собственник не может им распоряжаться.

«Это означает, что имущество нельзя продать, передать в качестве вклада в уставный капитал, сдать в аренду, передать в залог и т. д. Если налоговый или таможенный орган наложил частичный арест, то распорядиться имуществом можно с разрешения и под контролем этого органа», — рассказал эксперт.

По словам риэлтора, виды арестов недвижимости могут быть разными, как и последствия для потенциальных покупателей.

«Все зависит от того, что написано в акте. Аресты могут быть разного качества. Исходя из этого, если Блиновская является крупным должником, недвижимость могут принудительно реализовать путем проведения открытых торгов в форме аукциона», — добавил он.

Источник, занимающийся продажей особняка Блиновской, сообщил «Страстям» о том, что вырученные от продажи дома деньги поделят между банком, в котором недвижимость приобретали по ипотеке и налоговой.

Ранее мы писали о том, что в доме Елены Блиновской, который выставлен на продажу, 8 спален и 11 санузлов.