Елена Блиновская пытается продать особняк в Подмосковье за 920 миллионов рублей. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

Накануне адвокаты бизнес-коуча Елены Блиновской рассказали журналистам, что блогерша выставила на продажу все свое имущество чтобы погасить долги. Не исключением стал и ее особняк в Истре, в элитном жилом комплексе «Миллениум парк».

«Страстям» удалось найти объявление о продаже особняка — его стоимость составляет 920 миллионов рублей. Уже по внешней отделке можно понять, что дом именно тот, что был показан во время обыска следователями.