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ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 25 апреля 2024, 13:22
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Елена Блиновская пытается продать особняк в Подмосковье за 920 миллионов рублей

Елена Блиновская пытается продать особняк в Подмосковье за 920 миллионов рублей

© AA/ABACA/Abaca/East News

Елена Блиновская пытается продать особняк в Подмосковье за 920 миллионов рублей. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

Накануне адвокаты бизнес-коуча Елены Блиновской рассказали журналистам, что блогерша выставила на продажу все свое имущество чтобы погасить долги. Не исключением стал и ее особняк в Истре, в элитном жилом комплексе «Миллениум парк».

«Страстям» удалось найти объявление о продаже особняка — его стоимость составляет 920 миллионов рублей. Уже по внешней отделке можно понять, что дом именно тот, что был показан во время обыска следователями.

Елена Блиновская пытается продать особняк в Подмосковье за 920 миллионов рублей

© NF Group / СК РФ

Площадь роскошной недвижимости — 2000 кв.м. В двухэтажном коттедже 8 спален и 11 санузлов, а также бассейн, хаммам, гардеробная, библиотека, постирочная и персональный спортзал.

Внутренний декор полностью совпадает с тем, что попал на кадры с обысков жилья Блиновской.

Елена Блиновская пытается продать особняк в Подмосковье за 920 миллионов рублей

© NF Group / СК РФ

Интерьер прихожей тоже узнаваем — те же самые оранжевые диваны, черные урны, а на потолке круглая люстра.

Елена Блиновская пытается продать особняк в Подмосковье за 920 миллионов рублей

© NF Group / Telegram-канал 112

На момент написания новости, риелторы, продающие объект, на запрос журналиста «Страстей» не ответили.

Ранее мы писали о том, что уехавший на СВО муж Блиновской рассказал о попытках разорвать контракт с ним.

Источник фото:AA/ABACA/Abaca/East News
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Елена Блиновская
звездная недвижимость