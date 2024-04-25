Елена Блиновская пытается продать особняк в Подмосковье за 920 миллионов рублей
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Елена Блиновская пытается продать особняк в Подмосковье за 920 миллионов рублей. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.
Накануне адвокаты бизнес-коуча Елены Блиновской рассказали журналистам, что блогерша выставила на продажу все свое имущество чтобы погасить долги. Не исключением стал и ее особняк в Истре, в элитном жилом комплексе «Миллениум парк».
«Страстям» удалось найти объявление о продаже особняка — его стоимость составляет 920 миллионов рублей. Уже по внешней отделке можно понять, что дом именно тот, что был показан во время обыска следователями.
Площадь роскошной недвижимости — 2000 кв.м. В двухэтажном коттедже 8 спален и 11 санузлов, а также бассейн, хаммам, гардеробная, библиотека, постирочная и персональный спортзал.
Внутренний декор полностью совпадает с тем, что попал на кадры с обысков жилья Блиновской.
Интерьер прихожей тоже узнаваем — те же самые оранжевые диваны, черные урны, а на потолке круглая люстра.
На момент написания новости, риелторы, продающие объект, на запрос журналиста «Страстей» не ответили.
Ранее мы писали о том, что уехавший на СВО муж Блиновской рассказал о попытках разорвать контракт с ним.