«Облысение началось со лба»: Нагиев и другие знаменитости, которым нужна пересадка волос
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Выпадению волос (алопеции) в той или иной степени подвержены практически все мужчины нашей планеты, в том числе и знаменитости.
Эксперт по пересадке волос, основатель и руководитель сети клиник по пересадке волос «GG MED» Сослав Гассеев рассказал сайту «Страсти», кому из них стоит задуматься о пересадке уже сейчас, а у кого даже такая процедура не исправит ситуацию.
Дмитрий Нагиев - российский шоумен, актёр театра и кино, теле- и радиоведущий развлекательных программ.
«Дмитрий сейчас знаменит своей блестяще выбритой головой, а если оценивать его роли в молодом возрасте, облысение началось со лба. В ситуации с Дмитрием Нагиевым алопеция перешла уже на затылок, пересадка волос не позволит добиться качественного результата, потому и не стоит ее делать», - сказал эксперт.
Николай Соболев - российский видеоблогер, писатель, бизнесмен и певец.
«Многие удивятся, как Николай попал в этот список, имея густые волосы, но, если сравнить видеоролики на канале блогера пятилетней давности и сейчас, становятся заметны небольшие лобные залысины. Не сказать, что они хоть как-то влияют на внешность Соболева, но в его случае можно восстановить прежние контуры роста волос и забыть о проблеме с выпадением», - рассказал Гассеев.
Андрей Бебурешвили - ведущий юмористических шоу «Прожарка», «Открытый микрофон», «Comedy Club», финалист проекта «Сomedy Баттл».
«Андрей столкнулся с активным выпадением волос в 25-27 лет и уже успел пройти через процедуру пересадки волос около года назад. Однако коллеги по цеху сообщают, что на этом проблема Андрея не решена, алопеция идет на макушку и уже сейчас артисту требуется повторная процедура», - заметил специалист.
Леонид Слуцкий - российский футбольный тренер, главный тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».
«Леонид Викторович сделал пересадку волос в Турции. Но после этого ситуация кардинально не поменялась. Процедура была проведена некачественно. В данном случае все можно скорректировать», - сказал Гассеев.
Артем Дзюба - российский футболист.
«У Дзюбы видны две лобные залысины. При текущей ситуации пересадку сделать можно», - заметил эксперт.
Демис Карибидис - шоумен, актер, продюсер, резидент Comedy Club.
«Он уже более 10 лет выходит на сцену с очень редкими волосами как на лобной, так и на теменной зоне. Проблемная площадь достаточно большая, и чтобы прийти к отличному результату, Демису потребуется провести пересадку в два этапа - сначала закрыть лобную зону и темя, а вторым этапом макушку. Другой вопрос - есть ли комплексы из-за потери волос и нужна ли ему вообще на голове шевелюра», - сообщил эксперт.