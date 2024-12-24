«Облысение началось со лба»: Нагиев и другие знаменитости, которым нужна пересадка волос

Выпадению волос (алопеции) в той или иной степени подвержены практически все мужчины нашей планеты, в том числе и знаменитости.

Эксперт по пересадке волос, основатель и руководитель сети клиник по пересадке волос «GG MED» Сослав Гассеев рассказал сайту «Страсти», кому из них стоит задуматься о пересадке уже сейчас, а у кого даже такая процедура не исправит ситуацию.