Залысины у мужчин: что делать при первых признаках выпадения волос
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Облысение у мужчин может начинаться уже в молодом возрасте, иногда даже до 20 лет. Активное выпадение волос, называемое алопецией, проявляется разными видами. О причинах появления и современных методах лечения залысин у мужчин сайту «Страсти» рассказал эксперт по пересадке волос, основатель и руководитель сети клиник по пересадке волос «GG MED» Сослан Гассеев.
Чаще всего встречается андрогенная алопеция, при которой волосяные фолликулы в передней и верхней частях головы истончаются и постепенно редеют и выпадают. Диффузное облысение встречается у мужчин реже и отличается равномерной потерей волос по всей голове. При очаговой алопеции волосы выпадают на отдельных участках головы, в том числе на висках и затылочной зоне, что приводит к появлению отчетливых залысин.
Это может быть обусловлено внешними факторами (стрессы, вредные привычки, неправильное питание и дефицит микроэлементов в организме, особенно железа, цинка и витаминов группы В, что негативно влияет на здоровье волосяных луковиц). Стресс также провоцирует выпадение волос: организм выделяет гормоны, которые нарушают нормальный цикл роста волос, что приводит к их поредению. Вредные привычки, такие как курение, ухудшают кровообращение и снабжение кожи головы кислородом, что замедляет процесс роста волос и также может стать причиной выпадения.
К внутренним факторам относят возрастные и гормональные изменения. По мере повышения уровня дигидротестостерона в крови волосяные фолликулы постепенно ослабевают. Гормон провоцирует выпадение, воздействуя на волосяные луковицы и сальные железы, что уменьшает фазу активного роста волос.
Некоторые заболевания также могут способствовать выпадению волос. Эндокринные нарушения, такие как дисфункция щитовидной железы или дефицит тестостерона, вызывают гормональные сбои, негативно влияющие на здоровье волос. Наличие анемии и дефицит железа — частые проблемы, вызывающие потерю волос у молодых мужчин, так как они приводят к ухудшению питания фолликулов. Кожные заболевания, инфекции или аутоиммунные патологии могут стать причиной локального выпадения волос.
Что делать при первых признаках алопеции?
Наиболее эффективным решением проблемы будет консультация у опытного специалиста трихолога-эндокринолога, который поможет определить причины потери волос и разработает индивидуальный план лечения. В некоторых случаях крайне не рекомендуется заниматься самолечением без понимания сути проблемы, а ряд препаратов и косметики может лишь усугубить состояние волос.
Медикаментозное лечение
Эффективными препаратами для стимуляции роста волос являются средства на основе миноксидила, который продлевает фазу активного роста. Некоторые врачи рекомендуют также препараты, регулирующие уровень гормонов, если выпадение связано с андрогенной алопецией, но прежде, чем их принимать, следует взвесить все возможные риски. Гормональные препараты имеют множество побочных эффектов.
Физиотерапия
Физиотерапевтические методы, такие как фотодинамическая терапия и PRP-терапия, стимулируют кровообращение и помогают улучшить питание фолликулов. Эти процедуры проводятся курсами и эффективно воздействуют на волосяные луковицы, возвращая густоту волосистой части головы.
Пересадка волос
При значительной потере волос пересадка становится наиболее эффективным методом восстановления. Процедура проводится путем трансплантации волосяных фолликулов из донорских участков на поредевшие зоны головы. Пересаженные волосы хорошо приживаются и при наличии достаточного объема донорского материала, эта процедура позволяет полностью восстановить волосяной покров.