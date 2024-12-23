Залысины у мужчин: что делать при первых признаках выпадения волос

Облысение у мужчин может начинаться уже в молодом возрасте, иногда даже до 20 лет. Активное выпадение волос, называемое алопецией, проявляется разными видами. О причинах появления и современных методах лечения залысин у мужчин сайту «Страсти» рассказал эксперт по пересадке волос, основатель и руководитель сети клиник по пересадке волос «GG MED» Сослан Гассеев.

Чаще всего встречается андрогенная алопеция, при которой волосяные фолликулы в передней и верхней частях головы истончаются и постепенно редеют и выпадают. Диффузное облысение встречается у мужчин реже и отличается равномерной потерей волос по всей голове. При очаговой алопеции волосы выпадают на отдельных участках головы, в том числе на висках и затылочной зоне, что приводит к появлению отчетливых залысин.

Это может быть обусловлено внешними факторами (стрессы, вредные привычки, неправильное питание и дефицит микроэлементов в организме, особенно железа, цинка и витаминов группы В, что негативно влияет на здоровье волосяных луковиц). Стресс также провоцирует выпадение волос: организм выделяет гормоны, которые нарушают нормальный цикл роста волос, что приводит к их поредению. Вредные привычки , такие как курение, ухудшают кровообращение и снабжение кожи головы кислородом, что замедляет процесс роста волос и также может стать причиной выпадения.

К внутренним факторам относят возрастные и гормональные изменения . По мере повышения уровня дигидротестостерона в крови волосяные фолликулы постепенно ослабевают. Гормон провоцирует выпадение, воздействуя на волосяные луковицы и сальные железы, что уменьшает фазу активного роста волос.

Некоторые заболевания также могут способствовать выпадению волос. Эндокринные нарушения , такие как дисфункция щитовидной железы или дефицит тестостерона, вызывают гормональные сбои, негативно влияющие на здоровье волос. Наличие анемии и дефицит железа — частые проблемы, вызывающие потерю волос у молодых мужчин, так как они приводят к ухудшению питания фолликулов. Кожные заболевания, инфекции или аутоиммунные патологии могут стать причиной локального выпадения волос.

Что делать при первых признаках алопеции?

Наиболее эффективным решением проблемы будет консультация у опытного специалиста трихолога-эндокринолога , который поможет определить причины потери волос и разработает индивидуальный план лечения. В некоторых случаях крайне не рекомендуется заниматься самолечением без понимания сути проблемы, а ряд препаратов и косметики может лишь усугубить состояние волос.

Медикаментозное лечение

Эффективными препаратами для стимуляции роста волос являются средства на основе миноксидила , который продлевает фазу активного роста. Некоторые врачи рекомендуют также препараты, регулирующие уровень гормонов, если выпадение связано с андрогенной алопецией, но прежде, чем их принимать, следует взвесить все возможные риски. Гормональные препараты имеют множество побочных эффектов.

Физиотерапия

Физиотерапевтические методы, такие как фотодинамическая терапия и PRP-терапия , стимулируют кровообращение и помогают улучшить питание фолликулов. Эти процедуры проводятся курсами и эффективно воздействуют на волосяные луковицы, возвращая густоту волосистой части головы.

Пересадка волос