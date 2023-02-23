Обильная менструация — прямой путь к железодефицитной анемии
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Обильные кровотечения во время менструального цикла редко воспринимают всерьез. Однако статистика неумолима: более 35% женщин по всему миру от 18 до 50 лет страдают от анемии, связанной с дефицитом железа во время менструации. Как предупредить развитие патологии рассказала сайту-изданию «Страсти» врач-гинеколог, специалист эстетической гинекологии Меланя Маилян.
Дефицит железа у женщин развивается в 6 раз чаще, чем у мужчин. Причем потеря железа – обычное явление при менструации. Если его количество недостаточно восполняется с пищей, а кровопотери слишком обильные, постепенно формируется дефицит и развивается анемия.
Нормальный менструальный цикл варьируется от 21 до 35 дней. Причем важно обращать внимание на регулярность. Если в один месяц цикл составил 21 день, во второй 32 дня, а в третий 34, есть повод беспокоиться. Это явный признак сбоя в организме.
«Менструация в пределах нормы длится от 4 до 6 дней. Продолжительность должна составлять не менее 3 и не более 7 дней. Кровопотери в день могут варьироваться от 10 до 100 мл. Приблизительно, от одной столовой ложки до пяти», — рассказала Меланя Маилян.
Если менструация длится более 8 дней и сопровождается обильным кровотечением, сгустками крови, а тампоны и прокладки приходится менять каждые 1-2 часа — это указывает на серьезное нарушение, которое впоследствии может привести к анемии.
Причинами могут стать:
Эндометриоз и аденомиоз;
Заболевания крови;
Миома матки, полип эндометрия, полип шейки матки;
Нарушения в работе щитовидной железы;
Нарушение гормонального фона;
Инфекции, передающиеся половым путем;
Дисбаланс в работе яичников, нарушение овуляции;
Чрезмерные физические нагрузки;
Стрессы.
При наличии этих патологий, справиться с анемией практически невозможно. Это будет напоминать борьбу с ветряными мельницами. Для начала, необходимо решить причину, и только после этого браться за следствие.
Меланя Маилян
Врач-гинеколог, специалист эстетической гинекологии
Причем определить анемию бывает нелегко. Сначала может наблюдаться латентная форма дефицита железа, при которой концентрация гемоглобина остается неизменной. Самодиагностика и самолечение, по мнению специалистов, бесполезна. Симптомами для немедленного обращения в врачу могут стать: быстрая утомляемость, упадок сил, бледность кожи, обильные кровопотери во время менструации, сопровождающиеся болью внизу живота и пояснице.
«Чтобы назначить лечение, пациенту необходимо сдать общий анализ крови, кровь на железо, ферритин, гормональный профиль и коагулограмму. При необходимости, может потребоваться мазок на флору, онкоцитологическое исследование, УЗИ. При более серьезных ситуациях назначают биопсию», — заключила Меланя Маилян.
После тщательной диагностики, в зависимости от диагноза, пациентам назначают этиотропную терапию: различные пищевые добавки с железом для профилактики анемии, противовоспалительные средства. В некоторых случаях, может потребоваться гормональное лечение.
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