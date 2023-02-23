Обильная менструация — прямой путь к железодефицитной анемии

Обильные кровотечения во время менструального цикла редко воспринимают всерьез. Однако статистика неумолима: более 35% женщин по всему миру от 18 до 50 лет страдают от анемии, связанной с дефицитом железа во время менструации. Как предупредить развитие патологии рассказала сайту-изданию «Страсти» врач-гинеколог, специалист эстетической гинекологии Меланя Маилян.

Дефицит железа у женщин развивается в 6 раз чаще, чем у мужчин . Причем потеря железа – обычное явление при менструации. Если его количество недостаточно восполняется с пищей, а кровопотери слишком обильные, постепенно формируется дефицит и развивается анемия.

Нормальный менструальный цикл варьируется от 21 до 35 дней. Причем важно обращать внимание на регулярность. Если в один месяц цикл составил 21 день, во второй 32 дня, а в третий 34, есть повод беспокоиться. Это явный признак сбоя в организме.

«Менструация в пределах нормы длится от 4 до 6 дней. Продолжительность должна составлять не менее 3 и не более 7 дней. Кровопотери в день могут варьироваться от 10 до 100 мл. Приблизительно, от одной столовой ложки до пяти», — рассказала Меланя Маилян.

Если менструация длится более 8 дней и сопровождается обильным кровотечением, сгустками крови, а тампоны и прокладки приходится менять каждые 1-2 часа — это указывает на серьезное нарушение, которое впоследствии может привести к анемии.

Причинами могут стать: