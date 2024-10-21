«Обесточенное судно дрейфовало в море»: капитан Иван Морозов рассказал о нападении пиратов

Пираты в море — это не только про 17 и 18 век, но и про ситуации сейчас. В мире по-прежнему существуют районы, опасные для мореходства. В один из таких районов зашел приятель героя нашего большого интервью, капитана яхты «Нерпа» Ивана Морозова. Моряк рассказал сайту «Страсти», как его коллега, работавший на сухогрузе, действовал в экстремальной ситуации.

По словам капитана, атака произошла в районе Сомали. Когда бандиты ринулись на захват, то экипаж быстро спустился в специальное помещение, называющееся цитаделью. Оно как раз предназначено для того, чтобы выдержать осаду судна.

«Оно делается с толстенными стенами и задраивающейся дверью. Там команда спряталась от пиратов, а обесточенное судно дрейфовало по морю, потому что управлять им было невозможно. В итоге кончилось тем, что пираты не смогли даже с помощью оружия попасть к матросам. А они были их главной цель. Морские пираты в основном захватывают людей, чтобы потом требовать за них выкуп», — рассказал Иван.

Ранее в интервью для сайта «Страсти» капитан раскрыл тайну Бермудского треугольника. По его словам, в этом месте нет никакой мистики.