«Не мистическое место, а сговор против страховых компаний»: моряк раскрыл тайну Бермудского треугольника

Бермудский треугольник — это место, овеянное мистическими историями и легендами об исчезновении судов. Однако, по словам капитана яхты «Нерпа» Ивана Морозова, ничего сверхъестественного в нем нет.

Моряк в беседе с сайтом «Страсти» раскрыл тайну загадочного места. По словам Ивана, Бермудский треугольник в привычном понимании отличается от того, чем, скорее всего, является на самом деле.

Все дело в сговоре против страховых компаний. Те, кто в нем участвуют, сначала якобы теряют суда, а потом получают за ним выплаты.

«А есть еще такая версия про Бермудский треугольник, что это не мистическое место, а сговор против страховых компаний. Была история про морскую баржу, которая там пропала. За это владелец получил положенную ему страховую выплату, а через несколько лет это судно обнаружили в Африке, перекрашенное и с другими номерами. Такую вот аферу провели, получили выплаты, а баржа продолжала в это время работать», — рассказал Морозов.

С полным интервью капитана яхты «Нерпа», которое он дал для сайта «Страсти», вы можете ознакомиться по этой ссылке.