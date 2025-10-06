«Обещал пригласить на премьеру»: актер Евланов раскрыл детали разговора с Ефремовым после освобождения

Актер Михаил Евланов рассказал о желании вновь сыграть в одном фильме с Михаилом Ефремовым. Они уже встречались на съемочной площадке, и теперь после освобождения Ефремова звезда «9 роты» надеется, что они снова поработают вместе. Этим он поделился в интервью сайту «Страсти».

Евланов снимался в последней киноленте Ефремова перед задержанием «Берегись, Тамарка!». По его признанию, он считает Михаила чудесным артистом, поэтому мечтает увидеть его новые работы.

«Да, конечно, сможет [наладить карьеру]. Хочется, безусловно, с ним сыграть снова. Хочется (вздыхает). И увидеть его хочется на съемочной площадке и в театре. Я его видел в театре, и он чудесный артист», — рассказал актер.

Михаил отметил, что уже разговаривал с коллегой по телефону после того, как он вышел на свободу. Ефремов, по его словам, готовится к премьере.

«Созванивались уже. Он уехал на отдых, но обещал потом пригласить на премьеру. Поэтому, как только будет у него премьера, с удовольствием схожу и посмотрю на него», — поделился Евланов.

