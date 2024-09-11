«О выступлениях в России нужно забыть»: продюсер высказался о поющем для ВСУ Михалке

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко прокомментировал новость о том, что лидер и основатель группы «Ляпис Трубецкой» и Brutto Сергей Михалок встретил солдат ВСУ живым концертом на вокзале в Киеве. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Конечно же, о выступлениях в России после содеянного музыканту нужно просто забыть. То есть основной источник дохода — рынок РФ — он потерял, причем безвозвратно. Украинский рынок, тем более в данный момент, по сути, его не кормит. Ну то есть он там получает определенную индульгенцию за счет своих пропагандистских выступлений, но это на определенное время», — поделился медиаменеджер.

Рудченко также выразил сомнение в том, что у Михалка получается достойно зарабатывать на концертах в странах Запада.

«Я не особо верю в какие-то концерты в Европе. Ну какие-то разовые выступления там раз в год могут быть, конечно, он может проехать там с гастролями по странам ближнего зарубежья, прибалтийским, например. Но это история раз в год. Сейчас у „Ляписа Трубецкого“ заработки не сравнимы с тем, когда они работали на постсоветском пространстве и на территории России», — резюмировал он.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорары Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой.