«О них ничего не слышно»: куда пропала группа «Дискотека Авария»

«Дискотека Авария» раньше была одной из самых популярных групп в отечественном шоу-бизнесе. Коллектив выпускал хиты, гастролировал по стране и снимался в телевизионных программах. Однако в последнее время о музыкантах практически ничего не слышно. Продюсер Сергей Дворцов, работающий со многими знаменитостями, признался в беседе с порталом «Страсти», что артисты действительно пропали, но говорить о завершении их карьеры рано.

По словам продюсера, о группе сейчас мало говорят в звездных кругах. Члены коллектива не посещают светские мероприятия, да и песни давно не выпускали. Однако, предположительно, скоро они вернутся и вновь заявят о себе.

«Сейчас «Дискотека Авария» ушла в тень. Это называется творческий спад, перерыв перед масштабом. Я уверен, что они готовят что-то интересное в ближайшее время для своих поклонников, — поделился Дворцов. — У них была, конечно, колоссальная популярность. Публика очень любит их хиты. Но сейчас о них ничего не слышно».

Есть ли у «Дискотеки Аварии» сейчас корпоративы – продюсеру неизвестно. Однако раньше у заказчиков группа была очень востребована.

«Их приглашали на корпоративы высокопоставленные бизнесмены, какие-то известные корпорации. По гонорарам — в Москве 2,5 млн рублей и выше. Если другие города, то это плюс 500 тысяч рублей где-то. Очень надеюсь, что они все-таки дальше будут радовать свою публику и выйдут из тени», - заявил Сергей Дворцов.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал о звездах, которые выпивают перед концертами.