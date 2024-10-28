«Есть некоторые артисты, кто в „черном списке“»: продюсер рассказал о звездах, выступающих в нетрезвом виде

Продюсер Сергей Дворцов рассказал о звездах, которые выступают на сцене в нетрезвом виде. Он отметил, что подобные концерты, когда артист выпивает перед выходом к зрителям, уже стали нормой. Об этом он сообщил в беседе с порталом «Страсти».

Недавно звезды шоу «Уральские пельмени» Сергей Ершов, Максим Ярица и Дмитрий Брекоткин признались, что раньше могли себе позволить немного употребить спиртное перед выступлениями. Однако сейчас уже такого нет. Продюсер Дворцов поделился, что в этом нет ничего удивительно, так как многие знаменитости этим грешат.

«Это норма для многих артистов — выступать немного в нетрезвом виде. Яркий пример Глюкоза, которая вышла на сцену под препаратами. Я бы не допускал никогда своего артиста до сцены пьяного. Да, бывает всякое, артисты — это тоже люди, у которых график ненормированный. Но здесь можно себе максимум, что позволить, это 50 грамм коньячка или виски для прогрева связок, не более того», — заявил продюсер.

У многих звезд действительно в райдере прописан алкоголь. Например, спиртное указано в требованиях Григория Лепса, Стаса Михайлова, Авраама Руссо. Также Дворцов предполагал, что коньяк может быть в списке и у Любови Успенской.

По мнению продюсера, то, что знаменитости позволяют себе выступать в нетрезвом виде — это последствия популярности. Некоторым нужно немного выпивать, чтобы справляться с тяжелым рабочим графиком. Однако некоторые переходят в этом деле грань и из-за этого попадают в «черные списки» организаторов.

«Есть некоторые артисты, кто в «черном списке», из-за запрещенных веществ или алкоголя. Но зачастую, конечно, сейчас есть такие организаторы, которые за этим следят», — отметил Дворцов.

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