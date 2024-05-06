Хиты 2000-х, поездка в ДНР и уход в тень: куда и почему пропала группа «Звери»

Сформировавшись в начале 2000-х, группа «Звери довольно быстро сумела построить успешную карьеру в шоу-бизнесе. Их песни «крутили» по радио, видеоклипы буквально не пропадали из эфира музыкальных телеканалов, а организованные в городах России концерты из раза в раз заканчивались аншлагами. Однако сегодня музыкальный коллектив почивает на лаврах прошлых лет, постепенно уходя в тень.

Почему карьера «Зверей» пошла на спад, и удастся ли группе вернуть былую славу, - рассказывает сайт «Страсти».

Творческий путь

За более чем двадцать лет существования у коллектива сменилось три состава. Однако постоянным участником «Зверей» уже на протяжении долгого времени остается фронтмен и по совместительству основатель группы Роман Билык.

Музыкант родился в Таганроге в декабре 1977 года. В детстве будущий музыкант даже пытался организовать группу вместе с близкими товарищами, однако покорить сцену у них получилось лишь после переезда в Москву. До этого Билык вместе с родителями разъезжал по городам Донецкой области и даже некоторое время жил в Мариуполе. Окончив девять классов, Роман решил получить специальность в колледже строительства и экономики в Новочеркасске. Получив диплом строителя, молодой человек отправился покорять столицу.

Впервые заявить о себе «Звери» смогли в 2001-м. Их дебютной песне «Для тебя» удалось привлечь внимание общественности, а клип на трек даже попал в ротацию MTV. У группы получилось покорить заветную волну популярности: с ними начал сотрудничать лейбл CD-Land, а также творческие объединения пригласили выступить на фестивале «Нашествие». Следующая композиция «Просто такая сильная любовь» также была тепло принята слушателями и заняла лидирующие позиции в чартах MTV.

В 2003-м коллектив презентовал свой первый студийный альбом «Голод», в который вошел, как позднее выяснится, настоящий хит «Все, что тебя касается». Композиция стала визитной карточкой «Зверей», по сей день пользуясь популярностью среди любителей поп-рока. Спустя год, в 2004-м, они выпустили вторую пластинку «Районы-кварталы». С новым материалом Билык и компания отправились в большой гастрольный тур по России, а также провели крупнейший концерт в «Ледовом». В тот же год коллектив представлял Россию на MTV Europe Music Awards в Риме.

Следующие три альбома «Когда мы вместе, никто не круче», «Дальше» и «Музы» также имели успех, однако группу стали обвинять в отсутствии оригинальности. В частности, новый материал коллектива критиковали за отсутствие фирменного юношеского максимализма, чересчур глубокие тексты треков и «повзрослевшее» звучание.