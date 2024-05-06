Хиты 2000-х, поездка в ДНР и уход в тень: куда и почему пропала группа «Звери»
© Dmitry Korobeynikov / East News
Сформировавшись в начале 2000-х, группа «Звери довольно быстро сумела построить успешную карьеру в шоу-бизнесе. Их песни «крутили» по радио, видеоклипы буквально не пропадали из эфира музыкальных телеканалов, а организованные в городах России концерты из раза в раз заканчивались аншлагами. Однако сегодня музыкальный коллектив почивает на лаврах прошлых лет, постепенно уходя в тень.
Почему карьера «Зверей» пошла на спад, и удастся ли группе вернуть былую славу, - рассказывает сайт «Страсти».
Творческий путь
За более чем двадцать лет существования у коллектива сменилось три состава. Однако постоянным участником «Зверей» уже на протяжении долгого времени остается фронтмен и по совместительству основатель группы Роман Билык.
Музыкант родился в Таганроге в декабре 1977 года. В детстве будущий музыкант даже пытался организовать группу вместе с близкими товарищами, однако покорить сцену у них получилось лишь после переезда в Москву. До этого Билык вместе с родителями разъезжал по городам Донецкой области и даже некоторое время жил в Мариуполе. Окончив девять классов, Роман решил получить специальность в колледже строительства и экономики в Новочеркасске. Получив диплом строителя, молодой человек отправился покорять столицу.
Впервые заявить о себе «Звери» смогли в 2001-м. Их дебютной песне «Для тебя» удалось привлечь внимание общественности, а клип на трек даже попал в ротацию MTV. У группы получилось покорить заветную волну популярности: с ними начал сотрудничать лейбл CD-Land, а также творческие объединения пригласили выступить на фестивале «Нашествие». Следующая композиция «Просто такая сильная любовь» также была тепло принята слушателями и заняла лидирующие позиции в чартах MTV.
В 2003-м коллектив презентовал свой первый студийный альбом «Голод», в который вошел, как позднее выяснится, настоящий хит «Все, что тебя касается». Композиция стала визитной карточкой «Зверей», по сей день пользуясь популярностью среди любителей поп-рока. Спустя год, в 2004-м, они выпустили вторую пластинку «Районы-кварталы». С новым материалом Билык и компания отправились в большой гастрольный тур по России, а также провели крупнейший концерт в «Ледовом». В тот же год коллектив представлял Россию на MTV Europe Music Awards в Риме.
Следующие три альбома «Когда мы вместе, никто не круче», «Дальше» и «Музы» также имели успех, однако группу стали обвинять в отсутствии оригинальности. В частности, новый материал коллектива критиковали за отсутствие фирменного юношеского максимализма, чересчур глубокие тексты треков и «повзрослевшее» звучание.
«Звери» после 2022 года
В день начала СВО «Звери» в своих соцсетях выступили против действий российской власти. Позиция группы не осталась незамеченной и повлекла отмену выступлений.
В июне 2023-го Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией обратился в российскую Генпрокуратуру с просьбой проверить группу «Звери» и ее лидера Романа Билыка на финансирование украинской армии. В обращении утверждалось, что фронтмен коллектива осуждал проведение СВО, а «его поведение говорит о желании усидеть на двух стульях».
Спустя месяц первый зампред Комитета Госдумы по контролю Михаил Романов также выступил с призывом отменить концерты «Зверей» в России и попросил Генпрокуратуру проверить компанию Nebo Records, которая организует выступления коллектива. Вдобавок он настаивал на признании Nebo Records и группы иностранными агентами в случае выявленных нарушений.
После этого запись с критикой музыкантами спецоперации была удалена, а Рома Зверь вместе с гитаристом Германом Осиповым отправился в Донбасс и выступил перед военными оперативно-боевого тактического формирования. Артисты заявили, что с начала СВО переживали за местное население.
Через некоторое время продюсер Леонид Дзюник выразил мнение, что Рома Зверь посетил зону проведения СВО, чтобы «защитить свой карман». Он отметил, что музыкант совершил эту поездку вынужденно.
«Я не верю в его искренность. У парня просто бабло заканчивается, поэтому ему надо было себя каким-то образом проявить. Это видно по человеку, по глазам и по поступкам, по тому, как он сидел и пел. <…> Наши ребята Родину защищают, а Рома защищал свой карман», — прокомментировал Дзюник.
В настоящий момент «Звери» продолжают гастролировать по стране, хоть и делают это теперь достаточно тихо: афиша их выступлений довольно редко встречается на сайтах билетных операторов, а прошедшие концерты вряд ли можно назвать успешными. Так, например, недавнее выступление коллектива в Тюмени из-за плохой организации завершилось настоящей давкой и, как следствие, травмированными зрителями.
Смогут ли «Звери» вернуть былую популярность: мнение продюсера
Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в разговоре со «Страстями» признался, что в последние годы карьера «Зверей» стремительно пошла на спад. Несмотря на наличие выступлений в российских городах, коллектив Билыка, по его мнению, больше не может похвастаться внушительной армией поклонников.
«На мой взгляд, за последние два года группа растеряла былую славу – раньше они звучали из каждого дома, из каждой дыры, с каждого мероприятия. Сейчас этого нет. Хотя они по сей день гастролируют, но гастролей этих стало в 2-3 раза меньше», – заявил Дворцов.
По словам продюсера, потеря медийности группы связана с двуликой позицией ее лидера, который в последнее время безуспешно пытается строить сольную карьеру.
«Рома сейчас делает сольную программу, он выступает сольно, однако даже в соло он не сильно востребован. Пытается, конечно, карабкаться, однако ничего не выходит – все из-за двуликой позиции. Сначала он был против России, а сейчас – за. Есть поговорка «слово не воробей, вылетит — не поймаешь», то же самое и у него. Рома сам себе противоречил и противоречит своими высказываниями. Когда началась спецоперация многие артисты начали открывать свои рты и снимать маски, показывая отношение к стране. <…> Рома был очень близок к статусу иноагента, но вовремя одумался. Теперь тихо и аккуратно делает свои дела», – отметил шоумен.
Дворцов добавил, что предпосылок к преодолению музыкантами «черной полосы» в настоящий момент нет.
«Но еще раз повторюсь, что «Звери» растеряли былую славу уже давно. О них мало кто вспоминает, на телеэкранах их не бывает. <…> Не думаю, что у них что-то скоро изменится. Добавлю, что через 2-3 года группа «Звери» может совсем исчезнуть с медиапространства», – заключил он.