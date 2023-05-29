О чем невеста может пожалеть после предложения руки и сердца
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Для многих свадьба – довольно тяжелое психологическое испытание, которое может довести и до срыва, и до слез. Как в случае критической ситуации должны действовать организаторы, рассказал Александр Белов – основатель и режиссер event-агентства TOBELOVE, за плечами которого 12 лет работы в event-сфере, более 100 мероприятий по всему миру, сотни влюбленных пар.
«На моей памяти все самые неожиданные проблемы происходили из-за человеческого фактора. Поэтому хорошему организатору периодически приходится подрабатывать и психологом», - подчеркивает специалист.
Белов решил поведать нам историю, произошедшую в Париже, где его команда устраивала предложение руки и сердца, помогала жениху с организацией. В течение дня невесту ждал романтический квест в разных местах города, фотограф и видеограф бегали за ней, чтобы запечатлеть красивые мгновения. Невеста в какой-то момент попросила не снимать ее. На кульминации вечера (это было на крыше одного из домов, откуда открывается вид на Эйфелеву башню), когда жених встал на колено, невеста попросила всю съемочную группу удалиться. Фотограф и видеограф понимали, что не могут пропустить «тот самый момент», поэтому продолжили заранее согласованную с женихом репортажную съемку.
Каким же удивлением было для нас, что в итоге невеста осталась раздосадована тем, что фотографий оказалось не так много, как она рассчитывала и, что не все кадры, которые она себе рисовала в воображении, были сняты.
Александр Белов
Режиссер свадебных мероприятий, основатель TOBELOVE Agency
По его словам, некоторые невесты в день свадьбы настаивают на том, чтобы до церемонии не проводить фотосессию и видео съемку с женихом. В перерывах свадебного ужина могут отказаться от постановочной съемки. Но профессиональные организаторы знают, что это может стать непоправимым упущением, о котором можно сожалеть долгие годы.
Совет от Александра Белова: невесты любят контролировать каждый шаг организаторов. При этом заказчики не всегда понимают многих нюансов: зачем нужно сделать так, а не иначе, откуда берется та или иная сумма в бюджете, как проходит весь закулисный процесс подготовки. Задача организаторов – заранее объяснить все «за» и «против», согласовать спорные моменты. Работа в event-сфере неразрывно связана с реальными людьми, а мы все очень разные: со своими страхами и переживаниями. Поэтому в организации любого мероприятия нужно уметь сохранять личные границы клиентов и гибко подстраиваться под обстоятельства, при этом деликатно отстаивая свою профессиональную точку зрения.
Ранее мы рассказывали о том, какие пять пунктов сложнее всего контролировать на свадьбе.