О чем невеста может пожалеть после предложения руки и сердца

По его словам, некоторые невесты в день свадьбы настаивают на том, чтобы до церемонии не проводить фотосессию и видео съемку с женихом. В перерывах свадебного ужина могут отказаться от постановочной съемки. Но профессиональные организаторы знают, что это может стать непоправимым упущением, о котором можно сожалеть долгие годы.

Совет от Александра Белова: невесты любят контролировать каждый шаг организаторов. При этом заказчики не всегда понимают многих нюансов: зачем нужно сделать так, а не иначе, откуда берется та или иная сумма в бюджете, как проходит весь закулисный процесс подготовки. Задача организаторов – заранее объяснить все «за» и «против», согласовать спорные моменты. Работа в event-сфере неразрывно связана с реальными людьми, а мы все очень разные: со своими страхами и переживаниями. Поэтому в организации любого мероприятия нужно уметь сохранять личные границы клиентов и гибко подстраиваться под обстоятельства, при этом деликатно отстаивая свою профессиональную точку зрения.

Ранее мы рассказывали о том, какие пять пунктов сложнее всего контролировать на свадьбе.