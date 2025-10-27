«Нужно уметь вовремя остановиться»: Вячеслав Чепурченко отказался от съемок в скандальных реалити-шоу

Актер Вячеслав Чепурченко признался, что пока решил больше не сниматься в реалити-шоу. На «паузу» проекты он поставил после того, как принял участие в «Мастере игры». Подробности он раскрыл в интервью сайту «Страсти».

Вячеслав отметил, что съемки в реалити действительно могут как помочь, так и навредить карьере. За последнее время он соглашался на несколько шоу, но одно из них оставило его разочарованным. Речь о «Мастере игры» — в этом проекте актер не смог долго сниматься и попросил других участников выгнать его.

«Все вместе: и интерес, и любопытство, и возможность увеличить медийность, и возможность заработать. Материальные блага никто не отменял. Может ли это помешать актерской карьере и репутации? Да. Нужно уметь вовремя остановиться. У меня был прекрасный путь в реалити, где я практически вышел сухим из воды. За исключением моего последнего реалити-шоу, в котором немножко все ушло в желтизну. Я быстро разочаровался и понял, что нужно быть аккуратнее. Я с удовольствием иду на позитивные развлекательные шоу, а все, что связано со скандалами, пока на паузе», — поделился Чепурченко.

К слову, в «Мастере игры» актер конфликтовал с экстрасенсом Дмитрием Матвеевым. Чернокнижник несколько раз хотел продемонстрировать Вячеславу свои способности, но он отказывался.

Полное интервью с Вячеславом Чепурченко читайте на сайте «Страсти».