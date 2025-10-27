«Хотел бы побриться налысо для роли, но не могу себе позволить»: Вячеслав Чепурченко о съемках в сериалах, хейте и семье
© Пресс-служба Иви
30 октября в онлайн-кинотеатре Иви и 3 ноября на телеканале НТВ состоится премьера исторической драмы «Константинополь», в основу которой легли события начала 20-х годов ХХ века. Одну из главных ролей в проекте сыграл Вячеслав Чепурченко, известный зрителям по «Жукам», «Мосгазу», «Изменам», а также по участию в реалити «Мастер игры» и «Выжить в Дубае». Перед релизом сериала Вячеслав дал интервью сайту «Страсти», в котором рассказал, как выбирает роли и важен ли ему гонорар, почему поставил съемки в шоу на паузу, что думает о сравнении с Сергеем Безруковым, а также поделился мечтой стать многодетным отцом.
— Вячеслав, вы снялись в исторической драме «Константинополь», можете немного рассказать о вашем герое? Кто он, какая у него история?
— История простая: мой герой Ремнев был белым офицером, но воевать не хотел. Мне кажется, он даже до конца не понимал, для чего все это было нужно. По своей натуре он человек добрый, яркий, энергичный, любящий жизнь, но при этом понимающий, что без цинизма и нехороших поступков выжить не получится. В какой-то мере он жигало, он общается и с проститутками, и со всем подпольным миром, и при этом не гложет себя переживаниями на тему того, правильно это или неправильно. Он выживает и считает, что если уж ты что-то делаешь, то это делать надо честно и двигаться вперед с улыбкой.
— По сюжету главный герой теряет все, включая смысл жизни, и начинает все с нуля в новом городе. Было ли у вас в жизни что-то подобное, когда оказывались буквально на дне и приходилось выживать?
— Нет, ничего подобного у меня в реальной жизни не было.
— Судя по трейлеру, в сериале много экшена – взрывы, погони. Приходилось ли вам на съемках выполнять какие-то трюки? Как в принципе относитесь к опасностям на съемках – предпочитаете доверять работу каскадерам или делать все самостоятельно?
— Конечно, когда есть какие-то клевые трюки, которые мне хотелось бы исполнить — куда-то прыгнуть, упасть на коробки, вылететь со второго этажа — мне их делать не разрешают. Потому что, не дай бог, какая-то травма — и съемочный процесс сразу закончится. Но при этом я очень не люблю перестрелки, взрывы. Потому что на тебя вешают всякие штуки, которые взрываются, и это всегда очень громко и неприятно. У меня с детства болят уши, я раньше часто болел отитом. И поэтому все, что связано с резкими звуками, мне сильно бьет по ушам. Мне повезло, что у меня в «Константинополе» было не так много экшн-сцен. Разве что драки... я пострелял там из автомата Томпсона.
— А есть ли табу в работе? Какие-то сцены, в которых никогда не согласитесь сниматься? Почему?
— В последнее время очень не хочется сниматься в негативных историях. У меня сейчас подряд были съемки в нескольких комедийных проектах, потому что мир настолько сам по себе колючий, что хочется немного светлого, теплого, лампового. Прекрасный пример — сериал «Жуки», он про добро, про людей, про бабушек, про дедушек из деревень. Даже в «Константинополе» сцены, где мой персонаж делает гадости, я все равно старался делать художественно светло.
— Важно ли вам, чтобы герой, которого вы играете, был чем-то похож на вас? По какому принципу выбираете проекты, где сниматься?
— Принцип простой. Я смотрю на персонажа, и даже если мне что-то не нравится во всем проекте, но герой очень яркий, я, скорее всего, с удовольствием соглашусь на съемки. Потому что если есть что играть, то все остальное уже не так важно. Мне нравятся многослойные персонажи, которые не идеальные, собственно, как и мы все, которые готовы поступиться какими-то жизненными правилами. Быть рафинированным Финистом - Ясным соколом, конечно, мне не так интересно.
— Во многих фильмах и сериалах вы играете таких интеллигентных мужчин с хорошими манерами и идеальной укладкой. Не хотите ли сменить амплуа, уйти во что-то неожиданное – например, сыграть лысого брутала, плохого парня?
— У меня более 75 проектов, и за 75 проектов у меня были и идеальные укладки, и неидеальные. Я бы хотел однажды побриться налысо для роли, но пока не могу себе такого позволить, так как я снимаюсь в нескольких проектах параллельно. Наверно, если бы мне дали пачку денег и сказали: «Слав, это вот тебе за наш проект, нигде больше не снимайся, мы тебя побреем налысо» — тогда да.
— Вячеслав, у вас довольно большая востребованность в кино, только в 2025 году, согласно Кинопоиску, у вас 6 премьер. Не боитесь ли перегореть? Сталкивались ли уже с проблемой выгорания? Как справлялись?
— Никак не справлялся, потому что не с чем было справляться. Я люблю свое дело. Особенно когда попадается хорошая команда. Чем больше предложений, тем больше возможностей выбирать. Чем больше возможностей выбирать, тем больше ты делаешь этот выбор для себя любимого. Если в начале пути я брался за все подряд, и бывали неудачные ситуации, то сейчас я более избирателен. Поэтому на данный момент, спасибо Богу, у меня есть возможность сказать «нет» некоторым проектам. Это оберегает меня от излишних нервов, от чрезмерной усталости. Поэтому даже несмотря на то, что я на данный момент снимаюсь под Екатеринбургом и каждый день трачу на дорогу два часа, я все равно не устаю и получаю удовольствие — потому что прекрасная площадка, прекрасный проект, прекрасные люди и прекрасный мой герой.
— Вы также часто снимаетесь в различных шоу. Участие там для вас, скорее, интерес и любопытство, или же возможность увеличить медийность? Как считаете, реалити больше помогает актерской карьере или вредит за счет скандальности?
— Все вместе: и интерес, и любопытство, и возможность увеличить медийность, и возможность заработать. Материальные блага никто не отменял. Может ли это помешать актерской карьере и репутации? Да. Нужно уметь вовремя остановиться. У меня был прекрасный путь в реалити, где я практически вышел сухим из воды. За исключением моего последнего реалити-шоу, в котором немножко все ушло в желтизну. Я быстро разочаровался и понял, что нужно быть аккуратнее. Я с удовольствием иду на позитивные развлекательные шоу, а все, что связано со скандалами, пока на паузе.
— Читаете ли новости, комментарии о себе в сети? Как на них реагируете?
— Я, конечно, все читаю о себе. Мне хочется посмотреть, как народ реагирует. Бывают разного вида комментарии. Иногда пишут совсем сумасшедшую обратную связь — очевидно, что человек либо бот, либо невменяем. Часто люди действительно конструктивно пишут, когда им что-то не понравилось. Конечно, хотелось бы, чтобы меня все любили, но так не бывает, и я это принимаю. Иногда пишут неприятные вещи, особенно если еще и оказываются правы, то, конечно, бывает обидно. Но что поделать, со временем я научился с этим справляться. Как говорил классик: главное, чтобы эта песня нравилась моей маме. В данном случае и маме, и жене, и всей моей семье.
— За свою карьеру вы снялись со многими звездами отечественного кино. Работа с кем вам запомнилась больше всего? И почему?
— Их много. Тут скорее вопрос, с кем бы я не хотел работать, потому что у каждого артиста есть свой маленький черный список. У меня тоже такой есть. Это нормально, мы все люди. Тем более профессия у нас творческая, мы все эмоциональные. У нас нет трех месяцев репетиций, у нас есть полчаса, чтобы создать сцену, и, конечно, мы все переживаем. Поэтому с кем-то ты не сходишься, и это прекрасно, это жизнь.
— Вас часто в Сети сравнивают с Сергеем Безруковым, причем и внешность, и манеру игры. Как вы относитесь к таким сравнениям? Сами замечаете сходства?
— Вы знаете, этот вопрос мне задают почему-то, наверное, каждую неделю. В течение 16 лет мне постоянно говорят об этом. Как я к этому отношусь? Да никак не отношусь. Честно говоря, Безруков — талантливейший человек. Хотите, с Джеки Чаном меня сравнивайте. Мне приятно, почему нет. Но опять же, это просто типажность, похожесть ужимок и прыжков. Мы все на кого-то похожи. Так что прекрасно отношусь.
— Свой путь вы начинали с театра Олега Табакова и прослужили там 11 лет. По вашему мнению, как изменился театр после смерти Табакова? Хотели бы сейчас вернуться туда?
— Я не знаю, как изменился. Я проработал после того, как Олега Павловича не стало, не так долго. Там вопрос был во мне. Я начал поглядывать в сторону кино все чаще и чаще, а театру изменять нельзя. Надо ему либо служить полноценно, либо... У меня не получилось удержаться на двух стульях. Поэтому я принял решение уйти. Я ушел из «Табакерки», но из театра не уходил. У меня есть антреприза, а еще я приглашенный артист в Театре наций на один спектакль.
— Многие актеры выбирают сериалы, так как там более высокий и стабильный заработок. Смотрите ли вы на гонорар при выборе того или иного проекта? Бывало ли, что не соглашались на роль из-за небольшого гонорара?
— Бывало, да. Если в расписании у меня несколько выходных, и вдруг появляется проект, который предлагает занять эти даты, но платят мало, я понимаю, что потрачу на съемки здоровье, и мне будет очень тяжело. Конечно, в таких случаях приходится отказываться, чтобы это не было в ущерб здоровью, потому что всех денег в мире не заработаешь. Хотя, опять же, бывало и так, что мне иногда предлагают мои знакомые сняться за гонорар, а я им говорю: «Нет, денег не надо, я тебе доверяю, уважаю тебя, поэтому с удовольствием у тебя снимусь бесплатно». Так что раз на раз не приходится.
— Как вам удается совмещать роль успешного актера, мужа и отца? Сложно ли это дается?
— Конечно, хотелось бы придерживаться золотой середины, но иногда бывает перекос. Тем более, график в кино часто плавающий. Иногда бывает, что работы нет: сидишь, ждешь следующего проекта и много-много времени проводишь дома. Бывает и наоборот — вот сейчас я практически два с половиной месяца буду в Екатеринбурге. В таких случаях я стараюсь привозить семью к себе в экспедицию.
— А вы строгий папа? Каких принципов в воспитании придерживаетесь?
— Из-за того, что мой эмоциональный маятник раскачан, меня тоже иногда бросает из одного состояния в другое. То я сильно любвеобильный, то наоборот, из-за того, что у меня что-то не получается на работе, я волнуюсь и это отражается на семье. Так что дело, наверное, не в строгости. Нет, я не строгий. Хотя ругаюсь я громко.
— Хотели бы стать многодетным отцом?
— Да, хотел бы. Хотел бы и чтобы это не сказывалось на количестве моей работы. То есть хотелось бы зарабатывать, но при этом иметь возможность быть дома со своей семьей. Детей и жену я очень люблю. Мне очень нравится проводить с ними время.
— Жалели ли вы когда-нибудь, что стали актером? Есть ли что-то, ради чего вы могли бы отказаться от съемок и сцены?
— Нет, никогда не жалел.
— Некоторые российские актеры сейчас стараются строить карьеру в Голливуде. Есть ли у вас стремление покорить зарубежную публику, как Юра Борисов?
— Да мне бы нашу покорить. Если бы я действительно по-настоящему хотел работать за рубежом, наверное, для начала я бы английский язык выучил полноценно. Вот тогда я мог бы сказать, что делаю все, чтобы покорить Голливуд. Но сейчас нет, у меня сейчас в жизни немного другие цели.
— И последний вопрос такой – наш портал называется «Страсти». А что является вашей страстью?
— Наверное, семья. Как бы это пафосно это ни звучало. Меня сильно радует мысль о том, что скоро мы с семьей поедем отдыхать. Мне, по сути, больше ничего не надо. Чтобы мы все собрались за одним большим столом, пожарили шашлыков, сели, вкусно поели, выпили, похихикали, поболтали, чтобы рядом было много родных людей, чтобы за детишками не только мы с женой приглядывали, а вся наша семья. Вот такая страсть мне очень нравится.