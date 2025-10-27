«Хотел бы побриться налысо для роли, но не могу себе позволить»: Вячеслав Чепурченко о съемках в сериалах, хейте и семье

30 октября в онлайн-кинотеатре Иви и 3 ноября на телеканале НТВ состоится премьера исторической драмы «Константинополь», в основу которой легли события начала 20-х годов ХХ века. Одну из главных ролей в проекте сыграл Вячеслав Чепурченко, известный зрителям по «Жукам», «Мосгазу», «Изменам», а также по участию в реалити «Мастер игры» и «Выжить в Дубае». Перед релизом сериала Вячеслав дал интервью сайту «Страсти», в котором рассказал, как выбирает роли и важен ли ему гонорар, почему поставил съемки в шоу на паузу, что думает о сравнении с Сергеем Безруковым, а также поделился мечтой стать многодетным отцом.

— Вячеслав, вы снялись в исторической драме «Константинополь», можете немного рассказать о вашем герое? Кто он, какая у него история?

— История простая: мой герой Ремнев был белым офицером, но воевать не хотел. Мне кажется, он даже до конца не понимал, для чего все это было нужно. По своей натуре он человек добрый, яркий, энергичный, любящий жизнь, но при этом понимающий, что без цинизма и нехороших поступков выжить не получится. В какой-то мере он жигало, он общается и с проститутками, и со всем подпольным миром, и при этом не гложет себя переживаниями на тему того, правильно это или неправильно. Он выживает и считает, что если уж ты что-то делаешь, то это делать надо честно и двигаться вперед с улыбкой.

— По сюжету главный герой теряет все, включая смысл жизни, и начинает все с нуля в новом городе. Было ли у вас в жизни что-то подобное, когда оказывались буквально на дне и приходилось выживать?

— Нет, ничего подобного у меня в реальной жизни не было.

— Судя по трейлеру, в сериале много экшена – взрывы, погони. Приходилось ли вам на съемках выполнять какие-то трюки? Как в принципе относитесь к опасностям на съемках – предпочитаете доверять работу каскадерам или делать все самостоятельно?

— Конечно, когда есть какие-то клевые трюки, которые мне хотелось бы исполнить — куда-то прыгнуть, упасть на коробки, вылететь со второго этажа — мне их делать не разрешают. Потому что, не дай бог, какая-то травма — и съемочный процесс сразу закончится. Но при этом я очень не люблю перестрелки, взрывы. Потому что на тебя вешают всякие штуки, которые взрываются, и это всегда очень громко и неприятно. У меня с детства болят уши, я раньше часто болел отитом. И поэтому все, что связано с резкими звуками, мне сильно бьет по ушам. Мне повезло, что у меня в «Константинополе» было не так много экшн-сцен. Разве что драки... я пострелял там из автомата Томпсона.