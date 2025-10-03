«Нужно учитывать расходы на рекламу, химию и оборудование»: сколько денег приносит работа дезинсектором

Работа дезинсектора опасна, но хорошо оплачивается. Об этом в беседе с сайтом «Страсти» заявил специалист со стажем Владимир. Он рассказал, сколько профессионал в его области может получать денег в месяц.

По словам Владимира, доход специалиста сильно зависит от сезона, региона и формата работы (наемный сотрудник или свой бизнес). Так, наемный специалист может получать от 70 до 150 тысяч рублей в месяц. У дезинсекторов, у которых есть своя фирма, заработок может быть еще больше.

«Если у тебя своя фирма и ты сам работаешь, доход может быть и 200+ тысяч, но нужно учитывать расходы на рекламу, химию и оборудование», — рассказал Владимир.

Полное интервью со специалистом по борьбе с насекомыми и грызунами вы можете прочитать по этой ссылке. В нем дезинсектор рассказал о трудностях и тонкостях своей профессии.